Само в "24 часа" на 17 август: Българите избират все по-често втора употреба вместо евтино китайско

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Само в "24 часа" на 17 август четете:

Българите избират все по-често втора употреба вместо евтино китайско

У нас уж е най-евтино, но заплатата стига за най-малко

Животът от заплата до заплата може да "убие" мозъка по-бързо

Без опасни и неразградими химикали в опаковките, но цените скачат с 20%

Програмата "Радев" е като лекарствата – не може да е лява или дясна - интервю със социолога Кънчо Стойчев

"Евровизията" в Бургас – само това ли? - анализ на Валери Найденов

Баба Дешка – най-известната пенсионерка, посреща гости с блага дума и ястия, готвени на печка "циганско чудо"

При Траянови врата българите на Самуил "грабнаха венеца на Рим", императорът едва се измъква

Вижте първите страници на "24 часа" от 17 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.