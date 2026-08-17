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Само в "24 часа" на 17 август: Българите избират все по-често втора употреба вместо евтино китайско

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Само в "24 часа" на 17 август четете:

Българите избират все по-често втора употреба вместо евтино китайско

У нас уж е най-евтино, но заплатата стига за най-малко

Животът от заплата до заплата може да "убие" мозъка по-бързо

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Вижте първите страници на "24 часа" от 17 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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