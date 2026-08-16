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Престъпленията онлайн не са екзотика, а ежедневие, затова обучението трябва да стигне до всеки полицай

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Една централна дирекция в ГДБОП не може да поема всичко - от измами и заплахи до сайтове на екстремистки групи. СНИМКА: Архив

Акцията в Пловдив, при която бяха открити нацистка литература и символи, свързани с “Кръв и чест”, отново ни показа, че радикалните групи виреят и живеят в интернет, а не само на улицата. И точно в онлайн пространството държавата изглежда, че не е достатъчно подготвена.

Решението на този проблем обаче не е нова агенция, звено или пък стратегия на хартия, а е доста практично - във всяко районно полицейско управление трябва да има обучени служители, които да разследват киберпрестъпления. Става дума за хора, които знаят как се събират цифрови доказателства, как се следят онлайн групи и да реагират бързо, когато се появи сайт, чат или съдържание, свързано с радикализация и насилие. Една централна дирекция в ГДБОП не може да поема всичко - от измами и заплахи до сайтове на екстремистки групи. Както отбелязва и бившият шеф на “Киберсигурност” Явор Колев, развитието на новите технологии изискват промяна в начина на работа.

Ако полицаят в районното знае как да разпознае и документира онлайн заплаха, системата ще има шанс и за превенция преди престъпленията.

Една централна дирекция в ГДБОП не може да поема всичко - от измами и заплахи до сайтове на екстремистки групи. СНИМКА: Архив

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