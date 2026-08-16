Тръмп иска съкровищата на Аляска. Но как да стане това?

Президентът Доналд Тръмп иска суровините от Аляска да бъдат разработени, и то мащабно. Но засега това не е възможно най-малко по технически причини.

Аляска е пълна с природни богатства - многообещаващи запаси от критични суровини и редкоземни метали. Но достигането до тези ресурси е трудно - липсват пътища, а при това положение добивът би бил нерентабилен, посочва АРД.

Може ли да се изгради пътна мрежа?

Много от селата и местностите в западната и в северната част на Аляска могат да бъдат достигани целогодишно само с малки самолети или хеликоптери, посочва германската обществена медия. Безпроблемното автомобилно движение е възможно само в южната част на щата.

Земята е покрита с глетчери и заснежени планини, на редица места цари вечна зима - ледовете се топят само през лятото. Всичко това прави строителството на пътища трудно и скъпо, обяснява АРД.

Медията припомня, че миналия октомври американският президент Тръмп обяви намерението за строителство на 300 км път, който да преминава през средата на щата. "Строителството ще е трудно, но ние ще се справим и ще достигнем до богатства за милиарди", каза Тръмп при представянето на проекта.

По този начин би могло да се стигне до находища на мед, но и на други критични суровини, обяснява германската обществена медия. А от тях има нужда както за батериите за възобновяемите енергийни източници, така и за соларните панели или за военната техника. До момента основен доставчик на такива суровини е Китай, но в това отношение се цели настъпването на промяна.

Местните жители и еколозите са против

Представителите във властта на местното население, както и организациите за опазване на околната среда са против планираното строителство на пътя - в името на оцеляването на местните животински видове и риби. Еколожката Кристъл Лап казва пред АРД: "Този път ще мине точно през районите, обитавани от северните елени карибу. Те искат да построят към 3000 канала, а това ще нанесе щети на рибите, бобрите и на екосистемата като цяло."

Местното население междувременно организира демонстрации срещу строителството на пътя, тъй като в отдалечените райони хората много разчитат на лова - при положение, че храната може да се доставя само по въздуха и за нея трябва да се плаща скъпо.

Броят на елените и така е намалял през последните 20 години заради измененията в климата, а пътят ще причини допълнителен стрес на животните, гласят опасенията на експертите. Те предполагат и, че ще се стигне до още по-голямо замърсяване на околната среда.

Местните хора изпитват страх и във връзка с миньорите чужденци, които ще пристигнат в тяхната общност - че може да нападат жените. "Тези мъже няма да бъдат от нашата общност. А има данни, че в такива случаи често се стига до изчезване или дори до убийства на местни жени. При това случаите не се разследват достатъчно", казва пред АРД местната жителка Сони Акивгак.

Германската медия посочва и, че в някои проучвания от САЩ и Канада има данни за ръст на насилието в районите, където се добиват суровини. От 2020 година в САЩ са в сила закони, чието предназначение е престъпленията срещу жени от местното население да бъдат по-добре документирани и преследвани.

Обещания и съмнения

80 от 200-те местни общини в Аляска са против строителството на пътя, но той има и привърженици - граничещите с него области. Тъй като има спешна нужда от работни места, доходи и шансове за следващото поколение, казва пред АРД Пи Джей Саймън от племето алакакет. Затова той би подкрепил проект, осигуряващ повече работа и по-добри шансове за младите.

Обещаните работни места обаче невинаги са за хората от региона, предупреждава еколожката Лап и допълва, че компаниите може и да не спазят обещанията си. Същевременно тя отбелязва, че финансирането на строителството на пътя до момента не е осигурено - дори не се знае колко ще струва. Предположенията се простират между стотици милиони и два милиарда долара.