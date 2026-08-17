Вандалите на метрото да чистят София

Засега не са ясни вандалите на една от новите метростанции, която осъмна със счупени стъкла на входа три ни след откриването ѝ. Но ще е много поучително и за други бабаити, ако ги разпознаят (има камери на входовете на станциите), да им съобщят имената и да ги покажат.

Ако са непълнолетни - родителите им да платят щетите и ремонта. По-важно е обаче извършителите да понесат също наказание. Например 100 дни да чистят в София безплатно. И да платят солени глоби. Така и други любители на вандалски адреналин ще се стреснат - по-малко ще шарят с графити, няма да чупят спирките на градския транспорт и пейките в парка.

Защото метрото е строено не само с европейски пари, но и с пари на гражданите на София.

А по ирония на съдбата счупените стъкла са на станция “Ген. Владимир Вазов”. Кръстена е на героя от битката при завоя на Черна и от Дойранската епопея. За него един английски лорд, с чиято армия българинът се сражава, казва: “Свалете знамената! Минава ген. Владимир Вазов - победителя от Дойран!”

Хулиганите, които са чупили козирката на метростанцията, разбира се, дори и не знаят кой е ген. Вазов. Няма и да научат, но нека да поработят безплатно в София - за урок.

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