Ирина Дакова: Редно е БНТ да каже с какво Бургас е по-добър за "Евровизия", пратихме официално искане

Искаме да идентифицираме областите, в които София евентуално е била в по-неизгодна позиция, за да си направим изводи и да надградим, казва зам.-кметът по култура и туризъм на София

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Кметът Васил Терзиев още в първите минути отправи поздрав и подаде ръка за подкрепа

Искам културата да бъде част от живота на цяла София - не само на големите сцени, а и в кварталите. Ще създаваме нови пространства, чакаме ръст на средствата до 10%

Ще реализираме голяма част от събитията, предвидени в нашата кандидатура

За празника на столицата 17 септември, подготвяме събитие с мащаб, какъвто не е виждан досега - невероятното светлинно шоу LUNAR с най-добрите студиа в света

Не знаем кои са експертите, оценявали градовете, които се бориха за домакин на конкурса

-Г-жо Дакова, Бургас спечели пред София домакинството на “Евровизия”, знаете ли вече какво точно е наклонило везните за това решение?

- Още в първите минути, след като Бургас беше излъчен от БНТ за град домакин на “Евровизия 2027”, София в лицето на кмета г-н Васил Терзиев отправи поздрав и подаде ръка в знак на подкрепа.

Ще си позволя малко разяснение относно процедурата за избор, за да бъде по-добре разбран процесът. Основна отговорност за провеждането на конкурса има местната обществена телевизия, в случая Българската национална телевизия. Решенията, които тя взема, се съгласуват и одобряват от EBU, но основната отговорност носи БНТ. Всеки град кандидат подписва декларация за поверителност, която го ангажира с пълна конфиденциалност по отношение на кандидатурата, която подготвя. Сама разбирате, че по тази причина няма публична информация относно детайли по всяка една от подготвените кандидатури на 4-те града. Това прави много труден, почти невъзможен анализа на процеса.

Ние искаме да идентифицираме областите, в които София евентуално е била в по-неизгодна позиция спрямо Бургас, за да може да надградим и да направим своите изводи. В тази връзка от Столичната община сме изпратили официално искане до г-жа Милена Милотинова в качеството ѝ на генерален директор на БНТ за обратна връзка относно нашата кандидатура за град домакин на конкурса “Евровизия”, както и искане за съгласие от тяхна страна за публично споделяне на определени акценти от кандидатурата ни, които не влизат в разрез с подписаното споразумение за конфиденциалност.

Имаме запитвания по Закона за достъп до обществена информация за предоставяне на всички данни и документи, послужили за изготвяне на кандидатурата на столицата, на които ние не може да отговорим по обективни причини - ограничава ни подписаното споразумение.

- Все пак кои бяха основните акценти в портфолиото на София? Видяхте ли вече как сте оценени по всеки критерий и какво са предложили като концепция колегите ви от Бургас?

- Столичната кандидатура за домакинството на “Евровизия” беше разработена с екип от хора, които имат огромен опит в организирането на събития от подобен международен мащаб. Както знаем, София беше домакин на детската “Евровизия” през 2015 г., когато наши експерти разработиха и реализираха цялото събитие. Експертизата от европейското председателство, фестивали, концерти и културни събития от международен мащаб - това е ценен капитал, с който разполагаме и може да помогнем на Бургас.

Използвахме цялата си налична инфраструктура и свързаност - летище, метро, транспортни връзки и зелени практики, за да изградим една модерна и силна кандидатура, която да отговаря както на профила на София, така и на най-високите стандарти при организиране на събития от подобен мащаб. Защото “Евровизия” не е само най-големият песенен конкурс, а видимост и възможности за развитието на София.

Мотото на нашата кандидатура е “София: Място, където всеки глас има значение”. В тези думи е вградена и философията на столицата - мъдростта, приемствеността и толерантността, които ни водят напред и които са наши принципи в правенето на политики.

За оценката, която столицата е получила - както вече споделих, нямаме достъп до тази информация, а тя е от огромно значение за нас като институция и последващия анализ, който да направим.

Разбира се, това е и прозрачният и нормален път за формиране на общественото мнение с правилна и точна оценка, базирана на факти, а не спекулации по темата, които ни заливат от социалните мрежи.

- Не беше ли по-добре тази надпревара да е публична - много хора се вълнуват и доста от спекулациите, които вървят, са политически? Има ли пречки да се публикуват поне точките на всички кандидати?

- Пак ще повторя нашата позиция - за да има доверие в една процедура, тя трябва да е максимално прозрачна, за да не създава възможност за подобни спекулации, на които сега ставаме свидетели и донякъде жертви, защото доброто представяне на България като домакин е от национално значение и не бива да бъде превърнато в “междуградска борба”.

Много ми се иска да вярвам, че всяка една от кандидатурите ще стане публично достояние, защото съм убедена, че всеки от четирите града - София, Пловдив, Бургас и Варна, е дал своите най-добри предложения, които са отлична база за българското домакинство - да представим страната си по възможно най-добрия начин.

- Разрази се спор и за експертите, участвали в комисията - доколко са независими, знаете ли кои са те?

- Няма спор, защото информацията не е публична. В комисията са участвали експерти, избрани от БНТ. Столичната община не разполага с информация кои са те. В двете работни срещи между нас и тях са присъствали експерти и от двете страни, без да сме запознати дали те са част от комисията.

- Всъщност колко важно е през кой град България ще се представи пред света като домакин на “Евровизия”? Как трябва да се разпределят отговорностите в това национално усилие?

- Изборът на град домакин е избор на “визитката”, която искаме да представим на света. Ако от БНТ са предпочели морската визитка на Бургас пред планинската на столицата, е редно да ни бъде казано с какво тя би била по-добра или по-атрактивна, да бъде защитена с разказ за това как представяме България и какво е приоритетно за международния облик на страната ни.

Това е един по-голям разговор, свързан с бранда на България и как се позиционираме. Разговор, който трябва да бъде воден на висок глас от всички важни участници в него.

Кметът Терзиев неколкократно предложи всички експертни и налични ресурси на града, за да бъде подсигурено най-доброто представяне на цялата страна. Домакинството на “Евровизия”, както той отбелязва, е “национален приоритет” и за пореден път благодарим на Дара, че ни даде възможност да представим България на света.

- Столицата със сигурност също ще посрещне много от гостите, какво е ясно отсега по организацията за пристигането им в Бургас, водят ли се вече разговори и за конкретна друга подкрепа, каквато кметът Терзиев обеща на колегата си Димитър Николов?

- Ние имаме план и програма от ден първи. Ще започнем с предаването на щафетата на домакинството от Виена на Бургас. Събитие, което се планира да се проведе през декември - периода с най-големите коледни базари, с които София ще посрещне първите гости.

Ще направим всичко възможно, за да реализираме голяма част от предвидените събития, особено в културния календар на столицата, който догодина е посветен на 20-годишнината от влизането на България в голямото семейство на ЕС.

“Евровизия” не е просто песенен конкурс в рамките на седмица. Това е цялостно преживяване, което ние в София ще използваме в пълния му ресурс през цялата година, за да поканим, върнем и задържим множество туристи и гости на града.

- А през май догодина какво ще се случва в столицата от идеите, които бяхте набелязали? Как ще привлечете част от публиката, дошла у нас за “Евровизия”?

- През май е зенитът на програмата ни, която, както споменах, е мислена за цялата година, защото прожекторите ще бъдат насочени към страната ни не само в дните на конкурса, а през цялата 2027-а. Това е и обществената мисия на “Евровизия” - да направи домакина популярен не за седмица - две. София ще използва този капитал в дългосрочен план, залагайки на устойчивост, иновативност и разбира се, приемственост, както сме го правили винаги и с всички други събития от световен мащаб, които градът ни е приемал - Giro d’Italia, европейското първенство по планинско колоездене, Red Bull Showrun. Към тях няма как да не прибавим и запомнящото се посрещане на Дара, както и на волейболистите ни през 2025 г. А сега през септември градът ни ще бъде домакин на европейското първенство по волейбол и на най-големия в света конкурс за имерсивен видеомапинг като част от LUNAR.

- Остава по-малко от месец до 17 септември - празника на столицата, какво подготвяте?

- Събитие с мащаб, какъвто София не е виждала досега. Както казах, софиянци и гости на града ще могат да се насладят да невероятното светлинно шоу LUNAR. В рамките на четири дни - от 17 до 20 септември, в пространството около Ларгото ще бъдат излъчвани художествените творби на номинираните в най-големия в света международен конкурс за имерсивен 3D мапинг, който в момента се провежда съвместно със Столичната община и MP-Studio. В навечерието на празника ще бъдем свидетели на награждаването и представянето на едни от най-популярните и известни международни студиа, които работят в тази област. Мотото на празника е “Пулсът на града”. Ще видим София в светлините на LUNAR и ще се насладим на кадри от столицата, станали знакови през последните няколко години.

- Как се променя артсредата в града? Рекордните близо 470 проекта са подадени по столичната програма “Култура” - на какво се дължи този интерес?

- Зад тези 470 кандидатури стоят стотици идеи, хора и организации, които искат да правят София по-жив, интересен и смислен град. Благодаря на всички, които вярват в тази кауза и продължават да създават, кандидатстват и предлагат нови идеи.

Този силен интерес е и знак за доверие към Столичната община и към възможностите, които създаваме за подкрепа на културата. Наш ангажимент е да отговорим на това доверие с последователна политика и устойчиво финансиране. Затова всяка година увеличаваме средствата за култура. През 2026 г. средствата за културни политики и програми достигат близо 3% от общинския бюджет. Добрата новина е, че тази тенденция се продължава, и очакваме до 10% увеличение на бюджета ни за догодина.

Но не става дума само за повече финансиране. Развиваме и капацитета на Столичната община да подкрепя повече проекти и да реализира значими събития с устойчиво присъствие в културния живот на града. Искаме културата да бъде част от живота на цяла София - не само на големите сцени, а и в кварталите. Повече събития, повече възможности за творците и културните организации и повече поводи да се срещаме и преживяваме нещо заедно.

Тази година отворихме програмата по-рано - още в началото на лятото. Така културните организации и независимите артисти имат повече предвидимост и могат да планират работата си по-добре. Предстои техническа проверка, след която експертни комисии ще разгледат и оценят кандидатурите и ще определят проектите, които ще получат подкрепа.

467 кандидатури показват, че София има силна и активна културна общност. Това е доверие, но и отговорност. Нашата задача е да дадем пространство и възможност на тези идеи да се случват - в центъра и в кварталите, на големите сцени и на малките места, където често започват най-интересните истории. И вярвам, че именно така се изгражда културният живот на един град - с идеи, доверие и хора, които не просто живеят в София, а я създават.

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