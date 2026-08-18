Миньорският дух продължава да ни води. Нека св. Иван Рилски ни пази и закриля!

“Черното злато”, добивано с цената на денонощен мъжки труд, изправи страната ни на крака след тежки национални катастрофи

Има дати, които не само стоят в календара, а носят в себе си духа на поколения българи. 18 август - Денят на успението на свети Иван Рилски и професионален празник на българските миньори - е точно такава дата.

За нас в “Мин Индъстри” като горди наследници на вековната въгледобивна традиция в Перник този ден е извор на огромно признание.

Нека не забравяме, че именно по инициатива на ръководството и въглекопачите на пернишките мини през далечната 1903 година най-големият български светец свети Иван Рилски е избран и утвърден за вечен закрилник на хората, работещи под земята.

Година след година, десетилетия наред пернишките мини бяха туптящото индустриално сърце на България. “Черното злато”, добивано с цената на денонощен мъжки труд, изправи страната ни на крака след тежки национални катастрофи. С тези средства се градеше съвременна България - училища, болници, железници и независима икономика. Стопанската история на Родината ни просто нямаше да съществува без миньорите от Перник, Бобов дол и Маришкия басейн.

В днешния период на безпрецедентни геополитически турбуленции и тежка енергийна криза родното производство доказва своята незаменима роля. Българските въглища остават критичен собствен ресурс за националната ни сигурност - те са енергиен щит, който не се влияе от чужди войни, от затваряне на световни проливи или от критичното падане на нивото на река Дунав, застрашаващо други енергийни мощности.

Това е нашият независим източник на светлина и топлина

Като ключова част от местната общност “Мин Индъстри” не просто пази традициите, но и активно се развива и гледа към бъдещето. Перник винаги е бил град на иновациите и днес ние се изправяме пред нови, вълнуващи хоризонти. Науката доказва, че в нашите въглища се крие огромен потенциал за извличане на редкоземни метали - суровината на бъдещето, без която не могат модерните високи технологии, микрочиповете и зелената енергия.

Това отваря изцяло нова област за развитие пред дружеството ни, гарантираща, че Перник ще остане стратегически фактор на картата на България. Въпреки новите перспективи обаче предизвикателствата пред българския въгледобив не намаляват. Натискът за прибързано затваряне на мощности продължава, а опасността за хиляди работни места в сектора остава съвсем реална и ежедневна заплаха. Ето защо днес повече от всякога сме длъжни да заявим:

преходът в енергетиката трябва да бъде наистина справедлив, а правото на труд на българския миньор - защитено!

Пожелавам на всички колеги и ветерани от сектора в цялата страна желязно здраве, лична сигурност и благополучие в домовете ви! Пред нашия небесен покровител свети Иван Рилски ще преклоним глави с молитва за закрила и здраве. За благополучието си, за модерното бъдеще на нашето предприятие и за нормалния живот на семействата ни обаче ще трябва да продължим да се борим с онази коравина и упоритост, която само един миньор притежава.

Честит празник на всички горди и смели български миньори!