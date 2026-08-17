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Доц. Бенямин Анави: Групи като “Кръв и чест” не са за подценяване, властта да ги смаже

Радко Паунов

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Доц. Бенямин Анави не крие притесненията си след последните събития в Пловдив и Банско. Снимка: Радко Паунов

Притеснява ме различното отношение към две профашистки прояви у нас - в Банско и на Младежкия хълм, казва ученият

Патоанатомът доц. д-р Бенямин Анави следи с тревога последните събития, станали както на Младежкия хълм в Пловдив, така и в Банско, където младежи, изповядващи неоназимъм, нападнаха хотел с италиански евреи. Уважаван дългогодишен преподавател в Медицинския университет във втория български град, вещо лице в съда, той отправя въпроси, без да крие и своите притеснения. "24 часа" го потърси след последните събития.

- Доц. Анави, как еврейската общност в Пловдив приема наличието на неофашистка организация, която беше разкрита?

- Силно притеснително. И не само това. Има нещо много фрапиращо. Това са реакциите на два случая напоследък. След убийството на Георги Кузев от Кричим обществеността реагира адекватно към тези неофашистки прояви. Но дни по-рано в Банско имаше друг случай - неофашисти нападнаха италиански евреи в хотел. Там са действали хора, изповядващи същата идеология. Отишли са през нощта, за да нахлуят в хотела. И те викали безобидно “Зиг Хайл”. Полицията прави връзка между двете събития, но не го казва официално.

- Вас кое ви притеснява?

- Различното отношение към двете профашистки прояви - тези с убийството на Джендем тепе и в Банско. Да, в Пловдив случаят е много по-драстичен. Но ако в Банско са хванали явката, там сигурно има същите символи, а на фланелките им са нарисувани черепи.

- Според вас на какво се дължи надигането и избуяването на организации като “Кръв и чест”?

- Споделям позицията на премиера. Когато рушиш паметници на принципа “анти”, ти си в позицията на “про”. Средно положение няма. Когато се казва, че в България е нямало фашизъм преди това, тогава избуява онова, което уж не го е имало. Майка ми и баща ми са се сгодили с разрешение за погребение. Не са имали право на събиране на двете еврейски семейства заради полицейския час. На мен ли ще казват имало ли е фашизъм, или не? И баща ми на другия ден след сватбата е заминал на лагер. Вярно, трудов, но при много тежки условия, изселен като евреин.

- Как трябва да реагират властите и обществото в днешно време на такива прояви?

- Службите реагираха адекватно в този случай.

- Но се твърди, че такава групировка в Пловдив е имало и преди повече от 20 години?

- Повтарям, че в момента се действа адекватно. А защо преди години са си затваряли очите, не зная. Но идва въпросът кой е ръководил тези служби, когато не е имало реакция? Тези, които бутаха паметниците ли? Не сте ли виждали пречупените кръстове по единичните паметни плочи, останали в Пловдив по погрешка?

- Как трябва да се действа според вас?

- Да се разказва истината за историята. А тя не е тази, която е популярна. С окупацията на Македония през 1942 г. всички македонци са получили българско гражданство. Но на евреите в Македония и Гърция е отказано такова. И всичките те са ликвидирани - 11 343-ма души. Това се помни.

- Колко души наброяват евреите в Пловдив сега?

- При миналото преброяване 111 души се самоопределят като евреи. Очаквам към момента да не са повече от 80.

- Тези хора страхуват ли се от наличието на неофашистка организация в Пловдив?

- Атмосферата не е такава, че да се страхуват. Нямам притеснението, че живея в антисемитска общност. Мисля, че тези, които могат да противодействат, са по-силни. Стига да не подценяват тези групички, които трябва да бъдат смазани. И второ, “Луковмарш” е откровена пронацистка проява. Докато съществува той, ще има и такива гнезда.

- Защо след повече от 80 г. от ликвидирането на нацизма той продължава да има свои поддръжници?

- Нацистите си имат своите родственици. Има хора, пострадали от комунизма, които разбираемо отиват в онази посока. Някои идеализират миналото. Да, икономическото развитие на България до 1939 година е било много добро. Но от това не следва, че после не е имало Закон за защита на нацията. Знаете ли, разчиствах миналата седмица тавана. Между семейните реликви открих брой на в. “Зора” от 24 септември 1942 г. Основната тема в него е битката при Сталинград. Говори се как вторият фронт е безпредметен и Хитлер ще може да прехвърли при нужда войските си на запад. Оставих този брой за куриоз синът ми да го прочете - дано го направи. Пропагандата е била в пълен ход, както и сега. И затова и майка ми, която почина на 101 г. и е потърпевша от всичко това, казваше: “Да, благодарение на българското прогресивно гражданство сме оцелели. Но ако не беше настъпил преломът на войната, нямаше да ни се размине.”

Нека не забравяме фразата на Юлиус Фучик “Хора, бдете!”.

Доц. Бенямин Анави не крие притесненията си след последните събития в Пловдив и Банско.

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