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Само в "24 часа" на 18 август: Извън няколко големи града трескаво състезание за елитни гимназии няма

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Само в "24 часа" на 18 август четете:

Редно е БНТ да каже с какво Бургас е по-добър за "Евровизия", пратихме официално писмо, казва в интервю Ирина Дакова, зам.-кмета по култура и туризъм на София

Извън няколко големи града трескаво състезание за елитни гимназии няма, анализ на Зорница Славова от Института за пазарна икономика

Опаковка от 500 грама за 3 евро, намалена на 450 грама за 2,90 евро, всъщност е поскъпване

Повечето находища се изчерпват към 2041 г. Ако искаме минна индустрия, подготовката на нови трябва да е започнала - интервю с инж. Драгомир Драганов, председател на УС на Българската минно-геоложка камара ­в специално приложение

Вижте първите страници на "24 часа" от 18 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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