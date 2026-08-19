Дългият път до по-евтиния хладилник

Толкова малко неща напоследък поевтиняват, че чак не е за вярване – екоминистерството най-после придвижва промяната в размера на екотаксите за електрическите уреди и електрониката, което ще ги смъкне със 70%.

Сега остава да видим дали наесен и самите уреди в магазините ще поевтинеят, или поне най-тежките сред тях от рода на перални и хладилници. Защото екотаксата се определя по килограмите.

Или нещо друго ще осуети поевтиняването - например котировките на петрола и цените на бензина и дизела.

Напоследък с тях се случва едно и също - петролът на световните пазари поевтинява и ние започваме да очакваме цените на бензина и дизела да го последват.

Но докато дочакаме, на Тръмп му втръсва да преговаря с Иран, изказва се за пореден път и котировките пак се вдигат. А ние вместо по-евтин бензин и дизел наливаме все по-скъп и краят на това все не се вижда.

Есента е време и за други разходи покрай започването на новата учебна година, очакваното застудяване и по-високите цени на ток и парно. Добре ще е поне търговците на електроуреди да не ни разочароват.

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