Само в "24 часа" на 19 август: Над 1,8 млн. евро взеха партиите за първите 2 месеца живот в парламента

Само в "24 часа" на 19 август на четете:
Над 1,8 млн. евро взеха партиите за първите 2 месеца живот в парламента
Инфлуенсъри бутат децата към хазарт
Владо Загатото удушен след побоя, убийците му го мъчили 3 часа
С цифровите трудови книжки ще имаме медианната заплата - по-справедлива за определяне на минималната - интервю с председателя на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов
Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на Белнейски
Директорът излиза от борда – пренареждат управлението на 56 големи държавни фирми
Вижте първите страници на "24 часа" от 19 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.