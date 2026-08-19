Само в "24 часа" на 19 август: Над 1,8 млн. евро взеха партиите за първите 2 месеца живот в парламента

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Само в "24 часа" на 19 август на четете:

Над 1,8 млн. евро взеха партиите за първите 2 месеца живот в парламента

Инфлуенсъри бутат децата към хазарт

Владо Загатото удушен след побоя, убийците му го мъчили 3 часа

С цифровите трудови книжки ще имаме медианната заплата - по-справедлива за определяне на минималната - интервю с председателя на Националния статистически институт доц. Атанас Атанасов

Как уволниха ДНК експерта, разкрил убийството на Белнейски

Директорът излиза от борда – пренареждат управлението на 56 големи държавни фирми

Вижте първите страници на "24 часа" от 19 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.