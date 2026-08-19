Брюксел призовава да купуваме европейски стоки, но гражданите предпочитат местните

Брюксел призовава да купуваме европейски стоки, но потребителите предпочитат местното производство

В повечето страни от ЕС хората искат държавата да дава предимство на местните продукти и стоки при обществените поръчки. Подкрепата за европейските стоки е по-слаба, особено ако това означава по-високи цени за потребителите. Това става ясно от резултатите на ново проучване на нагласите на потребителите.

Докато ЕС работи по мащабен законопроект за индустриалната политика, който би дал предимство на европейските компании при възлагането на държавни поръчки, посланието от европейците в повечето държави членки е, че техните лидери трябва да харчат средства за местни продукти.

Новото проучване на Public First, предоставено на "Политико", се появява в момент, когато европейските политици спорят колко преференциално третиране трябва да получат чистите технологии, произведени в ЕС, в рамките на предложения „Закон за ускоряване на индустриалното развитие". Европейската комисия (ЕК) иска той да бъде приет до края на тази година.

Изпълнителният орган на блока има за цел да формира търсенето на европейски продукти, като им даде предимство при обществените поръчки, които са около 17 процента от икономическия продукт на ЕС. Правителствата на държавите членки вече предложиха преработване на предложението на ЕК, като обвързаха европейското предимство с продуктите, а не със страните. Междувременно Европейският парламент все още не е постигнал съгласие по обща позиция.

Предложението за европейска преференция, заедно с ограниченията върху инвестициите, предвидени в Закона за ускоряване на индустриалното развитие, има за цел да укрепи индустриалната отбрана на Европа срещу доминиращата роля на Китай в износа, но проучването установи, че потенциалните разходи са предизвикали недоволство сред избирателите.

"В 23 от 25-те държави, обхванати от проучването на Public First, хората изразиха по-голяма подкрепа за правила за обществени поръчки, които дават предимство на продуктите, произведени в собствената им страна, в сравнение с тези, произведени другаде в Европа", заяви управляващият директор на аналитичния център Project Tempo Люк Шор.

Подкрепата за преференция към местните продукти беше средно малко над 50 процента, докато подкрепата за европейска преференция беше малко под половината. Въпреки това имаше големи различия между държавите от ЕС.

Германците имат подобни нагласи по отношение на това дали да се дава предимство на местните доставчици или на такива от други части на ЕС. Подкрепата за двете мерки беше относително слаба - под 20 процента.

Междувременно в по-голямата част от Европа настроенията са по-скоро националистически, отколкото европейски, независимо от размера на промишлената база на страната, заяви Шор, който анализира резултатите от проучването.

Португалия и Испания са страните, които най-силно подкрепят предпочитанията към национални и европейски продукти с нетна подкрепа от над 50 процента за националния произход и малко под 50 процента за по-широкото европейско определение. Латвия и Естония отбелязват най-ниската нетна подкрепа за такива правила - по-малко от 10 процента за инициативата „Купувайте европейски" и около 10–20 процента за инициативата „Купувайте местни продукти".

Резултатите са от проучването EuroPulse на Project Tempo, проведено през май и юни сред 26 283 възрастни в 24 държави от ЕС и Обединеното кралство. Не е проведено проучване в държавите-членки на ЕС Кипър, Люксембург и Малта. Въпросите се фокусираха върху въздействието на войната в Близкия изток върху цените на енергията, енергийната сигурност и разходите за живот; ценовите тавани и правилата за обществени поръчки бяха сред най-предпочитаните политически мерки.

Макар повече от половината от анкетираните да искат Европа да произвежда свои собствени чисти технологии, дори ако това в крайна сметка забави зеления преход, подкрепата за търговските защитни мерки спада, ако на хората се каже, че това може да доведе до по-високи цени.

"Подкрепата за енергийната и индустриалната политика е зависима от разходите", каза Шор.

„Изправени пред криза на разходите за живот, избирателите подкрепят протекционистките политики, но само ако те не повишават цените."

Когато бяха попитани за митата върху китайските технологии, едва 35 процента от анкетираните подкрепиха идеята, след като им беше съобщено, че това може да доведе до повишение на цените.

С наближаването на самоналожения краен срок за финализиране на Споразумението за вътрешния пазар (IAA) в края на годината и предстоящото представяне на Закона за обществените поръчки от страна на ЕК в началото на септември, проучването показва, че Брюксел се сблъсква с две политически пречки при прокарването на инициативата „Купувайте европейски продукти": подкрепата сред избирателите отслабва, когато това води до по-високи цени, а освен това те проявяват по-силно национално предпочитание.