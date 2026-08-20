Старшина Мария Борисова: С пациент в самолета няма бутон за пауза - с едната ръка се държиш, с другата извършваш манипулации

При полет не можеш просто да повикаш допълнителен екип от друго отделение - трябва да си готов за всеки сценарий

Най-тежко е, когато на борда има дете – тогава виждаш страха в очите на родителите

Да не позволяваш емоциите ти да влияят на действията и да използваш адреналина като бустер

За нашата работа е нужна добра подготовка в областта на спешната медицина и интензивните грижи. Трябва и опит с пациенти в тежко и критично състояние, да познаваш медицинската апаратура и да можеш да реагираш бързо при внезапна промяна

- Сестра Борисова, можете ли да преброите в колко спасителни мисии общо сте участвали?

- В началото помнех кой поред е всеки полет, накъде летим и какъв пациент транспортираме. С годините обаче точната бройка започна да се губи. Участвала съм в над 30 полета за авиомедицинска евакуация на деца и възрастни, както и в други спасителни мисии.

Броят на полетите обаче не е толкова важен, колкото натрупаният опит, хората, на които си помогнал, и отговорността, която носиш при всяка следваща задача.

Зад всяка мисия стои човешка съдба – пациент, който трябва да стигне навреме до необходимото лечение, и семейство, което очаква добри новини.

Независимо колко мисии имаш зад гърба си, никога не трябва да подхождаш към следващата като към нещо рутинно. Всеки пациент е различен и всеки полет изисква пълна концентрация.

- Каква е разликата при поддържането на пациент в стабилно състояние в реанимация и на самолет?

- В основата си целта е една и съща – да следим жизнените показатели на пациента, да не допускаме влошаване и да реагираме незабавно, ако настъпи промяна.

Условията обаче са коренно различни. В реанимацията разполагаме с цялата болнична инфраструктура, с повече пространство, с различни специалисти и с възможност бързо да бъде направено допълнително изследване или процедура. В самолета работим в ограничено пространство, при шум, вибрации и промени, свързани с височината и налягането. Достъпът до пациента и апаратурата също е по-труден.

По време на полета няма възможност просто да повикаш допълнителен екип от съседното отделение. Трябва предварително да си подготвен за различни сценарии и да разполагаш с всичко необходимо. Затова подготовката преди излитане е изключително важна. Във въздуха трябва непрекъснато да мислиш няколко стъпки напред.

- Всеки случай е различен, но кои са най-честите медицински действия, които предприемате, за да поддържате пациента стабилен по време на транспортирането?

- Няма универсален отговор, защото няма два еднакви пациента. Всеки полет е различен и изисква различен подход. Общото е, че през цялото време трябва да бъдеш нащрек. На практика нямаш и секунда, в която можеш да си позволиш да се разсееш. Много хора си представят, че след като пациентът бъде качен на борда и самолетът излети, остава просто да го наблюдаваме. Истината е съвсем различна. През цялото време следим състоянието му, оценяваме всяка, дори най-малката промяна, подготвяме следващите си действия и сме готови да реагираме във всеки един момент.

С едната ръка се държиш за нещо, за да не загубиш равновесие, а с другата извършваш медицински манипулации, разговаряш с пациента или с колегите, мислиш няколко хода напред... без възможността да натиснеш “пауза”.

- Каква професионална подготовка и квалификация са необходими, за да може един медицински специалист да участва в подобни спасителни мисии?

- Необходима е много добра подготовка в областта на спешната медицина и интензивните грижи. Трябва да имаш практически опит с пациенти в тежко и критично състояние, да познаваш медицинската апаратура и да можеш да реагираш бързо при внезапна промяна.

Авиомедицинската евакуация има и свои специфики. Медицинският екип трябва да познава въздействието на полета върху организма, правилата за безопасност на борда и ограниченията при работа във въздуха. Необходимо е и редовно обучение.

Най-тежките мисии не приключват с кацането – някои пациенти остават в паметта завинаги

- Освен професионалните умения какви личностни качества са най-важни за работата в критични ситуации?

- Много важни са отговорността, дисциплината и самообладанието. Това не означава да не изпитваш страх или притеснение, а да не позволиш на тези емоции да управляват действията ти, защото пациентът и останалите членове на екипа разчитат на теб. От огромно значение е работата в екип - критична ситуация няма място за индивидуални прояви или за доказване кой е по-добър. Необходима е и емпатия, понякога пациентите са в съзнание, изплашени са и не знаят какво ги очаква. Трябва да бъдеш едновременно твърд и човечен – да вземаш решения без колебание, но никога да не забравяш, че пред теб не стои просто медицински случай, а човек.

- Как се справяте с адреналина в такива ситуации?

- Адреналинът е естествена реакция и понякога дори помага – изостря вниманието и мобилизира организма. Важното е да не позволиш той да прерасне в паника. Когато започне същинската работа, се концентрирам върху конкретните действия. Какво е състоянието на пациента? Какви са показателите? Какво трябва да се направи първо? Колкото повече критични ситуации си преминал, толкова по-ясно осъзнаваш, че спокойствието не е просто качество, то е част от професионализма. Адреналинът често идва отново след края на мисията, когато напрежението започне да спада. Тогава усещаш умората и осмисляш случилото се.

- По време на тези полети вероятно често се налага да бъдете не само медицински специалист, но и психолог за пациентите и техните близки. Как печелите доверието им и им помагате да останат спокойни?

- Доверието се печели с честност - пациентите усещат много бързо дали човекът срещу тях е уверен и се интересува от състоянието им наистина. Когато пациентът е в съзнание, обяснявам какво предстои и какво правим. Не използвам сложни медицински термини, говоря ясно и спокойно. Понякога човекът няма нужда от дълго обяснение, а просто да чуе, че екипът е до него и следи състоянието му.

- Имали ли сте инциденти или изненадващи рискови ситуации в самолета? Разкажете.

- При медицински полет винаги трябва да си подготвен за изненади. Дори пациентът да е стабилен при излитането, състоянието му може да се промени. Освен това турбуленцията, шумът, вибрациите и ограниченият достъп до пациента могат да направят и обичайното медицинско действие много по-трудно. В ситуациите, в които трябва да реагираме своевременно, няма време за дълго обсъждане. Всеки от екипа знае какво трябва да направи и действията се извършват бързо и последователно.

Не бих определила това като паника или хаос. Напротив – колкото по-критична е ситуацията, толкова по-спокойни трябва да бъдем.

- Доколко е важна координацията с целия екипаж на борда?

- Тя е решаваща. Авиомедицинската евакуация не е само медицинска задача и не може да бъде изпълнена от един човек. Това е обща мисия на медицинския екип, летателния състав и всички, които участват в организацията. Медицинският екип трябва да информира екипажа за състоянието на пациента и за всички обстоятелства, които могат да повлияят на полета. От своя страна екипажът ни подава информация за продължителността, очакваната турбуленция и други особености.

- Вие често се грижите и за деца по време на подобни мисии. Какви са спецификите при транспортирането на най-малките пациенти?

- Всеки пациент е важен, но когато на борда има бебе или малко дете, емоцията е различна, подходът също. Важен е тонът, жестът, понякога дори една усмивка.

Виждаш колко крехък е този малък живот, а до него почти винаги има родители, които преживяват едни от най-тежките мигове в живота си. В очите им има страх, надежда и безброй въпроси. Нашата задача не е само да се грижим за детето, трябва да бъдем опора и за семейството.

Понякога един спокоен поглед и едно изречение, че всичко необходимо се прави, означават много повече, отколкото предполагаме.

Разбира се, медицинската отговорност е огромна. При най-малките пациенти всяко решение трябва да бъде изключително прецизно, а вниманието – непрекъснато. Може би именно това е най-трудното – да съчетаеш професионализма с човечността. Всеки такъв полет е състезание с времето.

- Освен в медицински транспортирания участвате и в спасителни операции при природни бедствия. Бихте ли разказали за някоя от най-запомнящите се мисии?

- През последните години участвах в няколко изключително тежки мисии – земетресението в Турция и авиомедицинската евакуация на пострадалите от трагедията в Кочани. След земетресението в Турция екипът на ВМА беше първият от български медици в засегнатите райони. Мащабът на бедствието беше огромен, а разрушенията и човешката болка трудно могат да бъдат описани с думи.

В такива моменти нямаш право да се поддадеш на емоциите. Работи се в тежки условия, при голямо напрежение и несигурност, но има една цел – да бъдат спасени възможно най-много човешки животи.

Подобно напрежение имаше и при евакуацията на пострадалите от Кочани. Там обстоятелствата бяха различни, но усещането за отговорност беше същото. В съзнанието остават не само тежките картини, а и силата на хората, взаимната помощ и благодарността, която получаваш дори в най-трудните моменти.

- Как ви се отразяват психически тези спасителни мисии?

- Когато мисията приключи успешно, удовлетворението е много силно, защото знаеш, че усилията и напрежението са имали смисъл. Но не всичко приключва в момента, в който самолетът кацне. Умората остава, а някои случаи продължават да живеят в съзнанието ти.

Особено когато става дума за деца, за тежко пострадали хора или за мисии при бедствия. Като медик се научаваш да поставяш емоциите настрана, докато работиш, но това не означава, че не ги изпитваш. Просто ги допускаш по-късно, когато задачата е изпълнена.

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