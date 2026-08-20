На “Хемус” вече ѝ се губят едни седем години

Прословутите инхаус договори за магистрала “Хемус” май най-после ще започнат да се развалят. Поне част от тях, по които, така или иначе, не се работи и се отнасят само за последните недостроени участъци.

Дотук добре. Макар че нищо не пречеше това да се направи още преди 3-4 години, когато много политически сили и отделни министри сядаха и ставаха с изказване колко порочни са тези договори, как били раздадени безконтролно милиарди и магистралата била открадната.

Само че има една подробност – тези договори бяха сключени през 2019 г. и част от парите по тях бяха платени като аванси още тогава. Сега се оказва, че нито има готови и валидни технически проекти за тези лотове, нито някой е започвал нещо да прави по тях.

Защо бяха пропуснати тези 7 години? За толкова време в съседни държави биха построили цялата магистрала, а ние дори не можем да почнем някакви си шейсетина километра.

А иначе, когато стане поредната ужасна катастрофа, критикуваме яростно лошите пътища.

Материала по темата четете тук.