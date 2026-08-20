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Само в "24 часа" на 20 август: Нови договори за три участъка от "Хемус", ще я довършат 2031 г.

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Само в "24 часа" на 20 август: 

Нови договори за три участъка от "Хемус", ще я довършат 2031 г.

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Вижте първите страници на "24 часа" от 20 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

  

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