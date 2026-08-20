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Само в "24 часа" на 20 август:

Нови договори за три участъка от "Хемус", ще я довършат 2031 г.

3,6 млрд. евро платени за незаслужени пенсии

На море в Северна Гърция - все повече заприличва на нашето - анализ на проф. Иван Тодоров

Техно, класика и поп на "Гала в София 2026" със Соня Йончева

Кметове на малки родопски общини с по-високи заплати от управниците на Пловдив, Варна или Бургас

С пациент в самолета няма бутон за пауза - с едната ръка се държиш, с другата извършваш манипулации - интервю със старшина Мария Борисова

Вижте първите страници на "24 часа" от 20 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.