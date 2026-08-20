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Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)

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860 Андрея Захариев, София Димитрова
Василена Киара Димитрова: Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот (Видео)
София Димитрова, Василена Киара Димитрова и Андрея Захариев (от ляво надясно)

Как човек стига до зависимост и възможно ли е веднъж преодолял я, да я остави окончателно зад гърба си? За личния си опит, причините, които могат да доведат до зависимост, и ролята на обществото в справянето с този проблем говори Василена Киара Димитрова - студент по медицина и активен гражданин, която е гост във втория епизод на подкаста „Заложи на мен“.

„Всяка зависимост трябва да се обгрижва цял живот“, казва Василена, която открито разказва за своята битка и за пътя, който е извървяла. Според нея една от важните стъпки е човек да приеме, че невинаги може да се справи сам, и да потърси помощ, когато има нужда от нея.

В разговора тя говори и за отношението на обществото към хората със зависимости и необходимостта вместо осъждане и затваряне на очите пред проблема да има повече разбиране и емпатия. Василена не се определя като вдъхновение за останалите млади хора, въпреки че често чува, че ги мотивира да бъдат по-активни граждани. „Винаги съм била бунтар и борец за справедливост“, казва студентката по медицина.

Макар все още да не е решила окончателно по какъв професионален път ще поеме, едно знае със сигурност - няма намерение да се отказва от каузите, за които се бори. „Може би ще е правилно някой ден да се занимавам с политика, за да мога да помогна на още повече хора“, споделя Василена Киара.

Гледайте втория епизод на „Заложи на мен“ с Василена Киара Димитрова:

Автор на статията

Андрея Захариев Андрея Захариев

София Димитрова София Димитрова

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