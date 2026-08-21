План на Иран да удари “Безмер”? Изпуска се контролирано информация

Какви са противовъздушните системи, които ни пазят, и защо ни трябват три големи радара

За потенциални ирански удари срещу цели в Югоизточна Европа, включително авиобаза “Безмер”, която приюти американски самолети за презареждане, съобщи “Файненшъл таймс”, като се позова на двама вътрешни източници от режима в Техеран. Колко реална е тази заплаха, какви са защитите на НАТО и какви са радарните системи за ранно засичане и проследяване на балистични и крилати ракети – попитахме военния експерт, директор на Софийския форум за сигурност и бивш заместник-министър на отбраната Йордан Божилов.

Аз разглеждам цялата ситуация като елемент на информационната - хибридната война. Защото имаме контролирано изпускане на информация от неназовани източници през известна медия, която се ползва с авторитет. Затова важното е тази информация да не се абсолютизира, а да се постави в общия контекст на ситуацията в Близкия изток и на рисковете и заплахите срещу България.

Важно е да се знае, че за службите тя не трябва да е основа за анализ,

а по-скоро да бъде един елемент. Надявам се, че пълният анализ за динамиката на рисковете и заплахите е направен още при вземането на решение за разполагането на американски самолети на българска територия.

Виждаме, че режимът в Иран до известна степен се радикализира. Като че ли вижда тактическо предимство в момента поради факта, че само с една изстреляна ракета може да спре цялото корабоплаване в Ормузкия проток. Именно там се измести фокусът на този конфликт - кой ще контролира протока и корабоплаването. За Иран това е лост в преговорите.

За САЩ обаче затварянето на протока, вдигането на цените, продължаването на военната кампания, повечето разходи за американската армия не играят положително във вътрешен план, тъй като предстоят избори.

От тази гледна точка Иран използва всякакви възможни средства да оказва натиск. И ние трябва да разглеждаме тази изтекла информация именно в този общ контекст на оказване на натиск към американската страна и към нейните съюзници.

Затова има два елемента, върху които трябва да се фокусираме. Първият е да разполагаме с добър анализ - доколко е вероятна тази заплаха, доколко има Иран волята и интереса да я извърши, може ли той със собствени средства от собствена територия или с други средства да изпълнява подобни заплахи.

Вторият, по-важен елемент е как гарантираме нашата сигурност с всички възможни рискове



и заплахи. Трябва да се каже, че България има определени национални елементи за гарантиране на своята сигурност. Но всичко друго, с което България не разполага, можем и ще го получим, както стана ясно и от изявлението на представители от НАТО. Тоест алиансът гарантира сигурността на всяка своя страна членка - било то от балистични или крилати ракети или срещу атаки, извършени по друг начин.

Така че ние имаме много висока степен на гаранция, че

потенциални рискове или заплахи ще бъдат минимизирани или елиминирани

НАТО има интегрирана противовъздушна система, която включва радари на различни държави. Противовъздушната отбрана има няколко елемента. Първо, засичане на всеки пуск на ракета или излитане на самолет. Това става с космически системи и с големи радарни системи, за да се види в каква посока лети.

Следващият елемент е да се намери най-доброто средство за противодействие. Има цяла система, която работи за нашата сигурност и тя не е българска - тя е обща, колективна система на отделните страни, но интегрирана в натовска.

Радарната система включва системите, които са в Космоса. Те са американски. След това има американската “Аеджис”, която е основно на кораби. Има огромен радар в Турция, който наблюдава целия Близък изток. Има радари в Румъния. След това имаме наши национални. Тоест имаме много голямо покритие, но то е основно за самолети, ракети, в по-малка степен за дронове, тъй като те не са толкова притеснителни заради радиуса на на действие и лесното прихващане.

В командванията на НАТО се преценява откъде е излязла ракетата, каква е тя и какъв е радиусът на действие, къде може да долети и съответно се взема решение кой е най-ефективният начин за противодействие.

Ние видяхме, че ракетите, които бяха изстреляни към турска територия преди няколко месеца, бяха прехванати от американски системи.

Българските системи са интегрирани с общата противоракетна отбрана на НАТО. Ние подаваме постоянно информация от това, което нашите системи засичат. Естествено, нашите системи имат доста ограничения, тъй като са стари. Ние би трябвало да въведем три големи радара за много далечно наблюдение и още няколко за по-близко, така българската територия поне от тази гледна точка ще стане по-сигурна. Трябва да наситим и черноморското крайбрежие, защото не става въпрос само за рискове, които идват от Близкия изток (въпреки че за него говорим от 20 години). Но рисковете от Русия, от войната, която се води в Черно море и на територията на Украйна, не са по-малки за нас.