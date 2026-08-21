Виновни ли сме за глобалното затопляне или то е зелена истерия (Графика)

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Тази година отново чупи рекорди по горещини - според анализаторите на неправителствената организация Berkeley Earth има 69% шанс 2026 г. да стане най-топлата, откакто се правят проучвания.

Река Дунав достигна исторически ниски нива заради продължителната суша и жегите, а в първата голяма вълна през юни в Западна и Централна Европа Световната здравна организация отчете 1300 смъртни случая, свързани с екстремните температури.

На сайта ни 24chasa.bg и попитахме читателите дали хората сме виновни за глобалното затопляне. Отговориха 1250 души, като най-голямата група - 41,56%, смятат, че ние унищожаваме планетата с действията си, с индустрията и с автомобилите.

Други 29,68% са категорични, че не е така и промени в климата е имало циклично през хилядолетията - ледников период, потоп, жеги, суши.

Че донякъде антропологичният фактор влияе, но зелените преувеличават проблема до истерия, смятат 27,27% от участвалите в анкетата.

