Само в "24 часа" на 21 август: Осветяват цените на 23 храни - от производителя до магазина, и кой колко печели от тях

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 21 август четете:

Осветяват цените на 23 храни - от производителя до магазина, и кой колко печели от тях

Купили сме антидрон системи само за полицейска охрана на обекти, тепърва ще се търсят 10 такива за отбрана

План на Иран да удари "Безмер"? Изпуска се контролирано информация - анализ на директора на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов

Още възлагат на децата архаични задачи. Ако ги изградим като устойчиви личности, те ще могат да разпознават щастието - интервю с проф. Юрий Янакиев

Стаи и работна среда без светлина като навън приспиват 30% от паметта и концентрацията

Още горещини - до 42° в Русе, малко облаци в планините

Хистотрипсия срещу рака – лазерен лъч убива тумора за 30 минути без болка

Вижте първите страници на "24 часа" от 21 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.



