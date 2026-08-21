Стената на срама или скъп склад за данни

Новият регистър за проследяване на доставките и кой колко печели по веригата би трябвало да се превърне в стената на срама за високите цени.

Но може и да не се случи, защото данните няма да бъдат публични. Потребителят не може да вижда кой продава с най-голяма надценка или кой вдига печалбата си при промоция. Това ще знаят само държавните органи.

Ефект все пак може да има. За първи път контролът ще разполага с цялата ценова верига – от производителя до магазина, включително отстъпките, разходите и печалбата. Но данни сами не свалят цени. Ако автоматичните сигнали не водят до проверки, а след това и до публични резултати и санкции при нарушение, регистърът ще се превърне в огромен електронен склад. При това скъп и натоварващ бизнеса.

Истинският тест няма да е колко милиона записа са събрани, а колко нелоялни практики са разкрити. Без прозрачност ефектът ще е спорен. Може обаче да има контрол – стига държавата да използва информацията, а не само да я трупа.

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