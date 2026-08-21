Доц. д-р Мария Николова: И бащата програмира затлъстяване в детето си още преди зачеването

Сперматозоидите носят отпечатък от обездвижването и лошата диета на таткото и моделират метаболитното здраве на поколението.

Още акценти от интервюто на доц. Мария Николова - специалист по хранене и диететика и преподавател в Медицинския университет в София, пред "24 часа":

Затлъстяването не е просто преяждане и слаба воля, а биологичен отговор на стреса и средата

Много преработените храни подмамват мозъка и ни карат да приемаме за ден до 800 калории в повече - може да качим и 1 кг за седмица

На тялото му трябват поне 6 месеца, за да спре съпротивата си към по-ниското тегло

lБъдещето на лечението са хапчета, които предпазват мускулите от стопяване и дори спомагат за изгрждането им

- Доц. Николова, участвахте в световния конгрес в Мeксико Сити, който предефинира разбирането за затлъстяването. В какво се изразяват промените?

- Конгресът събира над 2500 участници и експерти от целия свят, за да обсъдят проблем, който вече е повсеместен и засяга не само Америка, но и региони като Африка и Европа. Изборът на Мексико за домакин е знаков, тъй като страната е водеща в света по затлъстяване - 80% от населението, и захарен диабет - 40%, което я прави подходящ терен за прилагане на мащабни политики.

Новото е, че вече разглеждаме затлъстяването не просто като енергиен дисбаланс, а като състояние с дълбоки биологични и социални корени. Важна роля има начинът на живот на родителите, защото “предрешава” метаболитното бъдеще на децата. Въвежда се нова класификация, подчертаваща вредата от високопреработените храни, които водят до свръхприем на калории и излагане на ксенобиотици - химични вещества, които са чужди за живите организми. Фокусът се измества от абсолютното тегло към анализа на мастната тъкан спрямо мускулите и дефицитите на микроелементи.

Значимостта на форума се подчертава от прехода към пациентоцентриран подход, при който целта не е задължително постигане на идеално на теория тeлесно тегло, а подобряване на цялостното здраве чрез индивидуални цели. Конгресът очертава също бъдещето на лечението чрез нови перорални молекули, които пазят мускулната маса, и необходимостта от едновременна работа на ендокринолози, кардиолози, психолози, кинезитерапевти и други специалисти.

Конгресът специално акцентира върху ролята на държавата в борбата с обезогенната среда - среда, която поощрява дебелеенето, чрез етикетиране с “черни печати”, данъци върху високозахарните напитки и подобряване на градската инфраструктура. Форумът изведе на преден план и шокиращи социални проблеми, свързани с ограничените доходи.

Това обединява всички нива на дискусията – от клетъчната биология до глобалната икономика и индивидуалната съдба на пациента.

- По какъв начин родителите предрешават метаболитното бъдеще на своите деца отвъд генетичното унаследяване?

- Ролята на родителите в развитието на затлъстяването при децата е фундаментална и много по-комплексна от простото предаване на “лоши гени”. Родителите на практика “предрешават” бъдещето на децата си още преди тяхното зачеване и по време на бременността. Затлъстяването не се предава само чрез генетични варианти, които не могат да бъдат лекувани, но и чрез епигенетични промени в качеството на половите клетки - гаметите. Начинът, по който родителите живеят, хранят се и спят, оставя биологичен отпечатък върху сперматозоидите и яйцеклетките. След като десетилетия науката се фокусираше върху майчиното здраве, сега се поставя специален акцент върху бащата, чийто принос често се подценява. Проучвания показват, че обездвижването и висококалоричната диета при мъжете директно влошават качеството на сперматозоидите и сперматогенезата, което увеличава риска от затлъстяване в поколението. Децата, родени от родители със затлъстяване, са биологично много по-възприемчиви към обезогенната среда. Това означава, че ако такова дете бъде изложено на същите вредни храни, неговият организъм ще реагира много по-силно. Дори малки отклонения в диетата на тези деца водят до по-бързо напълняване в сравнение с потомството на здрави родители. Едно от най-важните послания на конгреса е, че тези епигенетични ефекти не са окончателна присъда. Чрез активен спорт, адекватно хранене и поддържане на здравословен телесен състав човек може да “неутрализира” или да смекчи негативното влияние на своите генетични предразположения. А ако децата успеят да контролира теглото си, намалява рискът те самите да заложат в поколението си затлъстяване.

- С какви механизми силно преработените храни и социалните фактори стимулират глобалната епидемия от затлъстяване?

- Обезогенната среда се дефинира като съвкупност от външни условия, които насърчават натрупването на излишно тегло.

В определени региони цената на глюкозо-фруктозните напитки е идентична с тази на чистата питейна вода. Това води до шокиращи практики, при които поради липса на микробиологично безопасна вода бебета се хранят с газирани напитки директно от бебешкото шише. Високо преработените индустриални храни масово изместват традиционното хранене. Например, обикновените макаронени изделия се заменят с инстантни, лесноусвоими, а печеното пиле с пилешки панирани и изпържени късчета пилешко месо, натуралното мляко – с подсладено. Тези храни са проектирани да бъдат лесни за гълтане, което води до липса на дъвчене и неусетен прием на излишни калории. Консумацията им се свързва с повишен риск от коремно затлъстяване, диабет тип 2 и дори рак на дебелото черво.

Конгресът подчерта значението на държавните политики като допълнителни такси върху подсладените напитки - дори тези с подсладители без калории, предупредително етикетиране и завръщането към традиционни диети. Лекарите не трябва да се фокусираме само върху това какво пациентите ядат, но и върху категоричното изключване на компонентите на обезогенната среда от ежедневието.

- Каква е новата научна класификация за степента на преработеност на храните и чрез какви биологични и химични механизми те компрометират метаболитното здраве?

- В Мексико беше поставен акцент върху необходимостта от широко разпространение на новата класификация за степента на преработеност на храните. Тя разделя хранителните продукти на непреработени - в техния естествен вид; минимално преработени; преработени - например консервиран боб, компоти, сирене, кашкавал, традиционния хляб, и високопреработени - индустриални формулировки с оцветители, консерванти и подсладители. Съвременната обезогенна среда се характеризира с масово изместване на традиционните модели на хранене от високопреработени продукти. Установено е, че свободната им консумация натрупва 500 - 800 калории повече на ден, което може да доведе до покачване на 1 кг тегло на седмица. Диета с 80% високопреработени храни е свързана с много по-неблагоприятен телесен състав в сравнение с диета с естествени храни, дори и двете да имат еднаква калорийна стойност.

Комбинацията от глюкозо-фруктозен сироп, трансмазнини, сол и липса на фибри блокира естествените механизми за контрол на апетита в стомашно-чревния тракт. Големи метаанализи, обхващащи стотици хиляди пациенти, доказват, че консумацията на тези храни повишава до 65% риска от сърдечносъдови болести. Всяко увеличаване дори с 10% води до 2 пъти по-висок риск. Вероятността за прекомерни триглицериди се вдига с 47%, а за недостатъчен “добър” холестерол (HDL) – с 43%. Доказва се повишен риск от депресия, хронични бъбречни заболявания, болест на Крон, улцерозен колит и колоректален рак. Има и добра новина - 10% намаление на високопреработените храни може да редуцира приема с около 900 килокалории на ден.

С други думи, фокусът трябва да е не само върху това какво пациентите трябва да ядат, но и категорично върху това какво НЕ трябва да консумират, за да защитят метаболитното си здраве и при нужда – да отслабнат.

Не беше подминат и въпросът за излагането на ксенобиотици от опаковките. Пакетираните храни влизат в контакт с пластмаси, включително такива, които отделят фталати и бисфенол – химикали, действащи като хормонални разрушители. А при висока термична обработка в тях може да се образува и вредният акриламид.

- Какво обсъдихте за справяне с йо-йо и има ли специфика при новите лекарства за диабет като семаглутида, които все по-често се предписват и за отслабване?

- Новите терапии са ефективни за контрол върху хедонистичното и емоционалното хранене. Ако обаче човек не промени трайно отношението си към храната като форма на зависимост, след спиране на терапията се възстановяват около 25–30% от теглото само за няколко месеца, а след година – 50–75 процента.

При фармакологично лечение се препоръчва много бавно излизане от терапията или преминаване към поддържащи микродози, за да се избегне рязко връщане на апетита. Хората без тежки подлежащи заболявания имат по-голям шанс да възстановят предишния си телесен състав и мускули след отслабване. При болните и по-възрастните обаче с йо-йо ефекта често се възстановява предимно мастна тъкан, задълбочавайки загубата на мускули.

Златното правило за трайни резултати остава бавната и адекватна редукция от 0,5 до 1 кг на седмица. На организма са му необходими около 6 месеца, за да възприеме новото енергийно състояние и да установи ново равновесие в хипоталамуса. Теоретично времето, използвано за стриктно задържане на новото тегло, трябва да бъде поне толкова дълго, колкото е отнело самото отслабване.

Ключът към поддържане на основния метаболизъм обаче е защитата на активната мускулна тъкан. При редукция на тегло се топи не само мазнина, но и мускули - около 100–250 г на всеки килограм отслабване. За да се предотврати това, е необходим адекватен за целта прием на протеин: 1 – 1,2 г на кг тегло, и целенасочена физическа активност, най-добре силови упражнения.

Вече не се смята за задължително всеки пациент да преследва идеалния индекс на телесна маса, който е от 18,5 до 24,9. Поставянето на близки и етапни лични цели - например 5 или 10% отслабване, и спиране, когато метаболитните и механичните проблеми са решени, помага за по-лесното задържане на резултата.

Поддържане на правилен режим на хранене, сън и движение е единственият начин да се неутрализира биологичният стремеж на тялото да се върне към старите си килограми.

- Какви са най-новите лекарства?

- Има фундаментална промяна в терапията – фокусът вече не е само загубата на мазнини, но и активната защита на мускулната маса. Това е критично важно, тъй като при всяка редукция на теглото тялото неизбежно губи и част от своята немастна маса, която включва мускули, съединителна тъкан и вода.

Една от най-обсъжданите теми са новите молекули под формата на миокини. За много от лекарите от Европа беше изненада, че на мексиканския пазар вече присъства специфичен пептид - миокин, на хапче, който има за цел не просто да запази, но и потенциално да повиши мускулната маса по време на процеса на отслабване.

Разработени са иновативни пептидни молекули, които съчетават функциите на GLP-1 рецепторен агонист с добавен IGF - инсулиноподобен фактор на растежа. Докато GLP-1 компонентът потиска апетита и помага за изгарянето на мазнините, IGF предпазва мускулите от разграждане.

Бъдещето на фармакотерапията се очертава от дву- и трикомбинантни молекули. Те съчетават различни метаболитни пътища – например комбинации между GLP-1 рецепторни агонисти и глюкагон, които са доказали своята ефективност при подобряване на структурата и функцията на черния дроб, като същевременно оптимизират телесния състав.

Навлизат нови аналози за перорален прием на вече утвърдени молекули като семаглутид и тирзепатид, които пациентите често предпочитат пред инжекциите. Проучванията показват, че новите форми осигуряват много добър контрол върху заболяването и висока удовлетвореност при пациентите. Статистиката показва, че без подобна защита на всеки загубен килограм тегло жените губят около 100-150 г мускулна маса, а мъжете – до 200-250 г. При терапии като семаглутид около 15,6% от общата редукция е за сметка на немазната маса. Новите молекули целят да минимизират този процент, за да предпазят от саркопенично затлъстяване.

- На път са идеалните лекарства?

- Да не се залъгваме, въпреки че е много примамлива идея. Тези молекули не действат в изолация. За да се постигне максимален ефект от тях, е абсолютно задължително човекът със затлъстяване по време на отслабване и след това да поддържа по-висок прием на белтъчини – от 1 до 1,2 г на кг тегло, и да има физическа активност, тъй като изграждането на съединителна и мускулна тъкан изисква наличието на аминокиселини и микроелементи.

- Демоде е вече да се гледа на затлъстяването само като на излишък от калории, слаба воля, емоционално преяждане, какви нови фактори откроява вашата наука?

- Затлъстяването вече не се разглежда просто като излишък от калории, а все по-устойчиво се налага изводът, че заболяването - защото затлъстяването е заболяване, е тясно свързано със стреса, липсата на почивка и агресивната градска среда. Професионалното претоварване е директен фактор за пълнеене. Беше цитиран пример за пациенти в силно конкурентни среди, които поради високи нива на стрес и бърнаут развиват тежки тревожни състояния и метаболитни увреждания. Конкретен пример показва как жена на висока стресова позиция качва 4 кг през първата година, а до петата-шестата година наддава с 8-10 кг и развива сърдечни увреждания.

Съвременният начин на живот често превръща храната в най-достъпния инструмент за справяне със стреса. Тъй като въпреки всичко е евтина и не изисква социална среда, тя се използва за туширане на емоционален дискомфорт, но създава зависимост, подобна на тази към алкохола или хазарта. Този феномен е свързан с т.нар. шум от храна – постоянно натрапчиво мислене за ядене, особено при психологическо натоварване. От своя страна липсата на време и динамичното ежедневие налагат консумацията на високопреработени храни и това води до свръхприем на калории, тъй като механизмът на засищане се нарушава. Липсата на подходяща инфраструктура в цели квартали в големите градове подтиква хората към заседнал начин на живот. Когато паралелно липсват условия за движение, физическата активност отпада от ежедневието, което е критично за поддържането на базалния метаболизъм.

Съвременният лайфстайл често пренебрегва баланса между труд и почивка, сън и бодърстване. Нарушаването на тези ритми е фундаментален фактор за затлъстяване и неговите метаболитни усложнения. Да не говорим, че тези хора често са обект на дискриминация и социална стигма, което води до ниско самочувствие, изолация и допълнително потискане на мотивацията за промяна, затваряйки омагьосан кръг от стрес и преяждане. Виждам го ежедневно в практиката си на специалист по хранене и диететика.

Справянето с този проблем изисква мултидисциплинарен подход, който включва не само диета, но и управление на стреса, психоемоционална подкрепа и промяна в градската среда.