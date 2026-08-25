Откритият на Перперикон личен печат на императрица Ирина Комнина, сватя на цар Иван Асен II, прави фурор по света

Миналата седмица гръмна новината за откриването на Перперикон на изключително рядък оловен личен печат на императрица Ирина Комнина Дукина Ласкарина. Както се отбеляза, това е една от най-великите жени в историята на Византия, внучка, дъщеря, съпруга и майка на императори. Неин дядо е император Алексий III Ангел (1195-1203), а съпруг - един от най-могъщите василевси – Йоан III Ватаци (1221-1354). Баща й Теодор I Ласкарис подел пръв борбата срещу създадената през 1204 г. от кръстоносците Латинска империя, а синът й, Теодор II Ласкарис, се отличил също с победи над рицарите. Намереният на Перперикон печат е единствен, открит при археологически разкопки, докато другите известни пет екземпляра са от големи световни колекции като тези на Ермитажа в Санкт-Петербург и Дъмбъртън Оукс във Вашингттон.

Всичко това не остава незабелязано от световните медии и научни сайтове, които буквално се надпреварват да отбележат важното откритие на българските археолози. Вече има десетки публикации в САЩ, Гърция, Румъния, Турция и други страни. Така например Ниха Захид от базирания в Атина GreekReporter.com, водещ международен новинарен сайт и информационна агенция за Гърция и глобалната гръцка диаспора, споделя, че „печатът отбелязва ключов период от балканската политика през XIII в." и илюстрира „оживената кореспонденция между Българското царство и Никейската империя е била особено интензивна от 1233 до 1235 г." Янис Кацарос от сайта HuffPost Greece, официално гръцко издание на популярната американска медия HuffPost, набляга на биографията на императрица Ирина и я определя като много важна фигура на Балканите в XIII в.

Също като „една от най-влиятелните жени" на епохата я посочва Леман Алтунташ от истанбулския arkeonews.net, платформа, акцентирана върху археологическите разкопките на територията на днешна Турция, както и в региони като Месопотамия и Древен Египет. Той подчертава работата на ръководения от проф. Николай Овчаров екип и особено на специалиста по сигилография Димитър Стоименов, разчел надписа. Кристиана Дида от румънския informat.ro сочи, че става дума за една наистина „значителна находка на археолозите". На Александър Попеску от www.stiripesurse.ro, едно от най-четените и влиятелни издания в Румъния. пък е направила впечатление рядката иконография на Христос.

Особено ценна е публикацията на Бен Леонард от archaeology.org, официален сайт на Archaeology Magazine, издаван от намиращия се в Ню Йорк Archaeological Institute of America (AIA). Авторът от САЩ подчертава доминацията и значението на Българската империя от епохата на цар Иван Асен II в югоизточната част на Европа.

Общото заключение на всички наблюдатели е, че печатът за пореден път доказва значението на Перперикон в средновековния период. Всички те смятат, че продължаващите археологически разкопки ще дадат още информация за историята на Стария континент.