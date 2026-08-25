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Краят на месец август дойде, но за случая „Петрохан" - нито дума

Слави Трифонов

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Хижа “Петрохан”

Демерджиев каза, че в края на месец август ще оповести фактите от разследването на случая „Петрохан". Краят на месец август дойде, но за случая „Петрохан" - нито дума. Мое и наше право е да получим тази информация.

Но това, което получаваме, е пренебрежение. Вбесява ме фактът, че човек на изборна позиция като Иван Демерджиев е в състояние да се държи пренебрежително по отношение на своя началник - българския народ.

Да, аз съм част от българския народ, ние сме част от българския народ, имаме право да получаваме информация, а министърът, назначен от нас, трябва да проявява уважение, а не пренебрежение. Рано или късно Демерджиев ще получи урок за това си поведение. Ще падне от власт и ще се превърне в това, което е бил преди - адвокат с много имоти. Но сега, бидейки един самозабравил се министър, той чака да получи от живота поредния урок за това какво означава да постъпваш правилно.
Господин Демерджиев, аз не мога насила да Ви принудя да оповестите информацията за случая „Петрохан".

Мога да използвам само думи. Отдавна е дошъл моментът, в който Вие трябва ясно и безапелационно да обявите фактите от разследването на случая „Петрохан". Това не е Ваше право, а Ваше задължение.

(От Фейсбук)

Хижа “Петрохан”

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