Няма да повярвате каква я свърши Ратклиф в Москва

Директорът на ЦРУ дойде, видя и млъкна

Този вторник шефът на ЦРУ Джон Ратклиф долетя по терлици в Москва и светът гръмна от догадки и хипотези.

Лично на мен най-много ми хареса една от българските версии – демек заедно с Ратклиф е пристигнал инкогнито и самият Тръмп, прегърнал се с Путин, прошепнал му нещо на ухото и отлетял обратно. Красиво, но уви, няма логика. Знаем, че Тръмп е велик нарцис и не е способен на инкогнито. Той в никакъв случай не би пропуснал да цъфне пред репортерките, за да обяви, че пак е спасил света.

На мен впрочем също ми хрумна оригинална българска хипотеза и тя ще ви изправи косата, доколкото я имате, но поради вродената си скромност я оставям за накрая.

А сега да тръгнем от сериозните авторитети. Пръв “Уолстрийт джърнал” закова най-преобладаващата сред анализаторите хипотеза, че

Ратклиф предупредил Путин

да не прави масова мобилизация и да не нахлува в съседна малка натовска държава. За предстоящата мобилизация и нахлуването преди това съобщи украинският президент, а той я получил от разузнаването, но не стана ясно чие разузнаване. Не че имам каквито и да било съмнения в достоверността на Зеленски, но това не може да е повод за такова изненадващо посещение. Евентуална мобилизация на 300 хиляди руски младежи, която още не е дори обявена – това е нещо като Нероден Петко, няма за къде да се бърза.

В същия вторник обаче Путин отмени в последния момент отдавна подготвено национално съвещание - очевидно, за да се срещне с Ратклиф. Но и това не е обявено, докато пиша тези редове. Може да се е срещал, а може и да не е. Но ако причината за посещението не беше нещо много важно и спешно, Путин спокойно би могъл да си направи съвещанието по план, а да приеме Ратклиф в сряда.

Така че поводът едва ли е и поредният план

за мир в Украйна,

както твърдят с половин уста и надежда в очите някои украински анализатори. Шефът на ЦРУ да не е гълъб на мира, та да разнася честитки и пожелания? Планът за мир биха го донесли инвеститорите Къшнър и Уиткоф, защото при Тръмп дипломацията е продължение на сделката с други средства.

Каква например сделка? Опитвам се да мисля като инвеститор и ми хрумва следното. Тръмп обещава да принуди Зеленски да отстъпи целия Донбас без бой, както се бяха май разбрали в Анкоридж. Срещу това Путин му продава на промоция островите Шикотан от веригата на Курилските острови. Там Тръмп прави някои подобрения, например 2-3 голф игрища, и предлага Шикотан на Япония, но на тройна цена. Щом Токио приеме цената, той я утроява. Навик. Като бонус обаче сваля митата върху хондите и тойотите с 5 процента. Накрая се получава тройна глобална пакетна сделка – след 80 години пазарлък Русия и Япония най-седне подписват мира, Украйна и Русият спират да се бият, а самият Тръмп получава десетина милиарда долара от Токио и Нобеловата награда за мир от Норвегия и Швеция. Е, как да не е велик миротворец? Това би изчистило гордия му лик от някои петна, които му бяха лепнати напоследък.

Нещо подобно или дори по-велико сигурно отдавна се върти в главата на Тръмп и неговите роднини, но уви - и това не е повод за Путин да си отменя съвещанията. Следователно планът за мир с Украйна и Япония също отпада. Отпада и обмяната на затворници – възможно е и това да се е случило, но само като гарнитура към основното ястие.

Но че нещо сериозно се е случило - случило се е.

Някои дебнещи колеги забелязват, че в същия вторник, 25 август, Путин подписва серия от 6 президентски наредби. Три от тях – 608, 609 и 610, са публикувани, но предходните - 605, 606 и 607, изобщо ги няма упоменати, явно са строго засекретени. Съвпадението с посещението намеква, че Ратклиф е казал нещо много важно, а Путин веднага се е разпоредил да се вземат мерки. Какви обаче?

Засега най-неотложната задача пред Тръмп е някак си да излезе от Иранския капан преди междинните избори през ноември. В понеделник той обявява най-свирепите в човешката история санкции срещу Техеран, наречени "Операция икономически изгнаник". Във вторник идва Ратклиф и казва на Путин, че ако веднага не спре да дава сателитни разузнавателни данни на Техеран, Вашингтон ще активира контрамерки, които ще ударят пряко по руските военни активи, подпомагащи Иран. Какви са тези активи не е ясно, но май се движат по Каспийско море.

Това добре, но какво би дал Вашингтон в замяна? Може би да спре да предоставя спътникова информация на Украйна? Според някои анализатори това също би било в полза на Тръмп. Притиснат до стената, Зеленски ще приеме всякакви мирни условия. И тогава, точно навръх междинните избори, Тръмп ще може да се похвали с няколко исторически триумфа – мир в Украйна и отваряне на Ормузкия пролив. Като добавим и евентуалния мир между Русия и Япония, за който стана дума по-горе, ето ти Нобеловата награда на поднос. Ако и след подобен подвиг Тръмп не я получи, това вече е достатъчен повод да бомбардира и Швеция, и Норвегия, или поне да отмъкне лидерите им. И без това социални системи на тези държави намирисват на мадуровщина.

Черен хумор, разбира се, но както е тръгнало... А накрая ето моята още по-оригинална хипотеза за визитата на Ратклиф. Един от най-известните американски подкастъри е Съдия Наполитано, много сериозен юрист и бивш водещ на рубрика във "Фокс нюз". Преди години нещо му стана, мина на проруски позиции и започна да интервюира главно бивши агенти на ЦРУ, пентагонски пенсионери и дипломати, които от сутрин до вечер гризат цървулите на Белия дом и неговия обитател. Та според вътрешна информация на съдията Тръмп няколко пъти е питал своите генерали дали не може да използва тактическа ядрена бомба,* за да демократизира иранския режим?

Какво са отговорили генералите на Тръмп – съдията не знае и не казва. Но нищо чудно след срещата с Ратклиф на Путин вече да му е докладвано.

* Тактическата ядрена бомба може да има мощност от 1 до 50 килотона. Бомбата в Хирошима е с 15 килотона.