Само в "24 часа" на 27 август: Разследват корупция във военни сделки

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Само в "24 часа" на 27 август четете:

"Ахинора" на Иван Милев гостува на "Аполония" за часове

Няма да повярвате каква я свърши шефът на ЦРУ в Москва - анализ на Валери Найденов

Пазете се от адвокати, които търсят клиенти сред хора в беда - интервю с председателя на Висшия адвокатски съвет Стефан Марчев

96-годишната обущарка Иванка: Евтините маратонки убиха занаята

Разследват корупция във военни сделки, пенсиониран подполковник първи изхвърча

Вижте първите страници на "24 часа" от 24 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.