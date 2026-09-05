Задържаме младите хора, като подобряваме условията за живот в общината

Димитър Здравков управлява четвърти мандат община Садово, която включва 12 населени места. Завършил е аграрна икономика в Аграрния университет в Пловдив. Избран е за кмет, когато е едва 33-годишен.

В село Богданица се строи нова детска градина

- Г-н Здравков, като че ли всеки кмет гледа да движи с предимство уличните ремонти. Защо залагате толкова много на тях?

- Защото са важни, хората всекидневно ги ползват и както са казали римляните "Пътят е цивилизация". За повечето общини, а и за нас инфраструктурата е един от основните приоритети. Не говорим само обаче за главни улици и общински пътища, но и за второстепенната мрежа по селата, велосипедната инфраструктура, тротоарите и площадните пространства. Последните завършени обекти, за които предстоят приемателни комисии, са пътят, свързващ селата Поповица и Ахматово и този между Садово и Чешнегирово. Там се реализира и двустранна велоалея. Работи се по реконструкцията на улици в Садово и селата Болярци, Катуница, Кочево и Селци. Предстои обявяване на обществени поръчки за ремонт на още улици в Поповица, Богданица и Селци, наред с основното обновяване на градския площад в Садово.

- Разполагате с общинско предприятие, което също извършва ремонти на улици. Къде работи в момента?

- Да, активно работи и общинското звено за текущо поддържане на уличната мрежа. Там приоритет е рехабилитацията на асфалтовата настилка в силно амортизирани участъци. За звеното се правят постоянно инвестиции за купуване на нова техника - багер, валяк, предстои обявяване на обществена поръчка за нов асфалтополагач. Колкото до съпътстващата инфраструктура - имаме избран изпълнител за ремонт на настилки по тротоари и публични пространства. Първият завършен обект от този договор е югоизточният тротоар по главната улица на село Болярци. В момента се работи и в Ахматово. Тротоарна настилка е рехабилитирана и в други населени места от общината - Кочево, Катуница, Селци, Поповица.

- Проектите, които движите, как се отразяват на жизнената среда?

- Стараем се да полагаме грижи за общинския сграден фонд и за неговото разширяване. Текат дейности по подобряване енергийната ефективност на административната сграда на кметството в Богданица по програмата на Министерство на труда и социалната политика "Красива България". През изминалата година по същата програма с нов облик се сдоби и кметството на Милево. Предстои обявяване на обществена поръчка за подобряване енергийната ефективност на основно училище "Васил Левски" в село Караджово с финансиране от Националния доверителен екофонд.

Така ще изглежда новият физкултурен салон в Садово. Снимки: Община Садово

- В какви програми участвате?

- С финансиране по програми на Министерството на образованието и науката изграждаме нова детска градина в село Богданица и физкултурен салон в основно училище "Гео Милев" в Садово. По друга програма на същото министерство планираме кандидатстване за обновяване на физкултурния салон на ПССГ "Димитър Наумов" в Садово и повишаване енергийната му ефективност. Ежегодно участваме в програмата на Министерство на околната среда и водите "Чиста околна среда", чрез която създаваме и обновяваме детски и спортни площадки в публични пространства и детски градини. Отново спечелен проект спомогна за подобряване качеството на социалните услуги в Центъра за обществена подкрепа в Садово, в Центъра за настаняване от семеен тип в Ахматово и Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Болярци чрез монтиране на фотоволтаични електроцентрали за собствено потребление и закупуване на електрически автомобил.

- Садово е развиваща се община с млади хора. Как успявате да отговорите на техните нужди?

- Усилията ни са насочени към цялостно подобряване на жизнената среда на хората във всички населени места от общината - нормално придвижване на превозни средства и пешеходци, качествени социални и образователни услуги, отдих, спорт и културно-масова дейност. Имаме много идеи, които, надявам се, скоро ще видят бял свят. По този начин се стремим да осигурим привлекателна среда, с която да задържим младите хора на нашата територия.

- Земеделието е основен отрасъл в общината. Колко хора се препитават с него?

- Последните две години са изключително трудни за земеделските производители. През 2025 г. слана попари реколтата, а през настоящата продукцията е изключително добра, но изкупните цени са крайно ниски. Постоянно се срещам с производители и виждам притеснението им. Смятам, че проблемите биха намерили решение в кооперативния модел и тяхното сдружаване на териториален принцип, за да предоставят на пазара общи продукти с високо качество с цел преодоляване на прекупвачите. Държавата трябва да заеме своето място - чрез подкрепа. Държавен фонд "Земеделие" да финансира създаване на такива единици - за собствена база, пакетиращи машини и опаковки. Този модел работи в много европейски страни.

- Кой проблем искате да решите в краткосрочен план?

- В момента се борим с транспорта между селата. Хората изпитват затруднения с придвижването заради липса на масов превоз. Въпросът с отпадъците също стои на дневен ред. Това обаче са казуси, които не се решават за един ден. Общувайки с колеги от други общини, разбирам, че проблемите са идентични.

- От малкото кметове сте, които управляват четвърти мандат. Как искате да изглежда общината в следващите години?

- Остава твърде малко време до края на настоящия мандат. Завършваме започнати проекти, кандидатстваме по нови програми, търсим постоянно ресурси за нашите идеи - национално, европейско и собствено финансиране. Стараем се всяка година от мандата да надграждаме и да развиваме община Садово във всички аспекти.