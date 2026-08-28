Само в "24 часа" на 28 август: На кого му се ще да е президент – ден преди първолаците звънецът бие и за комитетите

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 28 август четете:

На кого му се ще да е президент – ден преди първолаците звънецът бие и за комитетите

Проф. Сотир Марчев: Спането под 8 ч срива защитата на организма и ни кара да дебелеем

Сигналите за хулигани на пътя вече се докладват веднага - интервю с директора на националната система 112 Красимир Димитров

Криско е все по-близо до мечтата си: 851 000 евро за центъра за деца със специални потребности

Божидара, родена 970 грама, с мисия да помага, днес е на 19!

Вижте първите страници на "24 часа" от 28 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.