Красимир Димитров: Сигналите за хулигани на пътя вече се докладват веднага

Директорът на дирекция "Национална система 112" към МВР казва още:

За седмица имаме над 100 сигнала за вандалски прояви на непълнолетни и опасно каране на тротинетки

Работим за ново поколение 112 с възможност за видео и текст

За 3 месеца са постъпили над 3000 eCall повиквания

Годишно около 30% от сигналите към 112 са неверни

- Г-н Димитров, повече от месец сте начело на дирекция “Национална система 112” - какво се промени в работата на спешния телефон и какви са приоритетите ви?

- Въведохме допълнително обучение на операторите на тел. 112. Създадохме екип от обучители, за да може по-бързо да се приемат спешни и неспешни сигнали. Засилихме вниманието на операторите към обажданията, свързани с хулигански прояви на пътя, особено пътния травматизъм. Тези сигнали вече се докладват по най-бързия начин на областните дирекции на МВР по места за предприемане на мерки. Още в първите дни имахме 9 инцидента, в които успяхме да хванем водачи, употребили наркотици или алкохол, благодарение на обаждания на граждани, бързата работа на нашия оператор и на координатора, който комуникира с останалите служби. Така предотвратихме голям инцидент, какъвто можеше да се случи с един товарен автомобил, управляван от употребил алкохол шофьор.

Предприехме стъпки, с които отговорниците на смени да търсят повече информация и ние да даваме повече данни на службите за спешно реагиране. Вече работим денонощно със служби като Агенция “Пътна инфраструктура”. Особено важен е Центърът за спешна медицинска помощ по въздух, с който работим много добре, защото, за съжаление, има доста тежки катастрофи, при които се налага затваряне на пътища, има пострадали. Реакцията на нашите оператори и координатори е по-бърза.

Очакваме и договор за осигуряване на поддръжката на нашата система. Говоря за нов софтуер и хардуер, с които да можем да развием ново поколение 112. Искаме системата да работи така, че когато гражданинът се обади, да има възможност за видео – да се вижда какво се случва в момента, или текст. И от видеото съответните служби веднага да виждат точно какво се случва.

Работим и по намаляване на времето при неспешните повиквания, защото при бури, аварии или кризи обажданията се увеличават. Системата отразява чакащите повиквания, затова операторите обработват по-бързо неспешните повиквания, за да може спешните да не чакат.

- Кога ще е готова новата система с опция за видео и текстови съобщения? И какво стана с обществената поръчка, която беше обявена повторно?

- Има жалба в Комисията за защита на конкуренцията, но ние правим нов проект, в който отделяме техническата част. На 1 октомври трябва да бъде готова техническата част по новия проект, с който ще кандидатстваме отново за финансиране, защото е изключително важно да внедрим следващо поколение система 112. Към новия софтуер са предвидени устройства, с които да разполагат и екипите на място - тоест от нашия координационен център сигналът веднага отива директно, например при патрулен автомобил, който да действа. Така ще се скъси времето за реакция.

- И по-лесно ще си “говорят” различните служби за спешно реагиране и с такива устройства ще разполагат полиция, “Спешна помощ”, пожарна, така ли?

- Да, всички служби ще разполагат с тези устройства. Ще променим и правилата за взаимодействие между съответните служби. На 29 септември събираме междуведомствена група, която да обсъди какви промени са нужни и какво трябва да отпадне. С колегите ще коментираме и класификатора на спешните повиквания, от който е наложително да отпаднат положения, които затрудняват оператора първоначално каква информация да заложи в електронния картон. Затова искаме заедно с другите служби да опростим работата, с което ще скъсим времето на оператора да класифицира инцидента, което за нас е под 1 минута.

- А нужни ли са законодателни промени? Наскоро беше отхвърлен законопроект, който касаеше достъпа на хора с увреждания до спешния телефон.

- Дирекция “Национална система 112” дава само становища по законодателните промени. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и зам.-министър Калоян Милтенов подхождат с голямо разбиране и подкрепа към нашата работа. Министър Демерджиев е разпоредил да направим 112 обединяваща служба на всички структури в полза на гражданина и ние работим в тази посока. Това означава, че каквато и помощ да поиска един гражданин, тел. 112 да може да отговори на очакванията му. Дори някой да ни се обади и попита защо има задръстване например, да не му се затваря телефонът, а да му се обясни, че има катастрофа, операторите да го попитат дали има нужда от помощ, дали кара възрастен човек, малко дете и т.н. При необходимост да дадем информация за обходни маршрути. Стремим се да помогнем на гражданите да получат услугата 112 по най-бързия начин със съответните сили и средства, с които държавата разполага.

- И предвид все повечето отговорности, които ще имат операторите на тел. 112 - достатъчно ли са те като брой?

- Достатъчно са. При необходимост координаторите влизат в ролята на оператори, защото не трябва да допускаме чакащи обаждания. Освен това, ако центърът в София е зает, системата ви пренасочва към друг в страната, който да приеме обаждането ви.

- Операторите обучени ли са да разпознават фалшиви обаждания? Колко такива получавате месечно и има ли глобени?

- За съжаление, глобените са малко. Издаваме административни актове, но постъпленията от глоби са малко. Иначе за около 2 г. имаме 960 преписки за неверни обаждания, а от септември с това ще се занимават областните дирекции на МВР. Около 30% от обажданията към тел. 112 на годишна база са неверни, не казвам лъжливи, защото човекът е преценил, че това е случай за спешния телефон, но се оказва, че не е така. Когато гражданин се обажда на 112 и казва, че има дупка и някой може да пропадне в нея, ние трябва да сигнализираме съответните служби. Работим много добре с общините и с областните управители, които са изключително активни. Например, при сигнал, който касае служба, чието работно време е до 17,30 ч и е изтекло, тогава се обръщаме към областния управител.

Но хората трябва да знаят, че имаме точна локация, например не може да ни заблудят, че са в Силистра, когато звънят от Смолян. И това е първият начин да отсеем лъжливите повиквания. Друг подход е чисто психологическият, когато по тембър, интонация на гласа, със задаване на повтарящ се предходен въпрос и др. операторът може да идентифицира обаждането като невярно.

И още нещо - доста хора ни подават информация за непълнолетни, които се събират на групи с цел вандалски прояви. Имаме над 100 такива сигнала само в последната седмица и ги предаваме на съответните полицейски патрули, които са на място. Понякога информираме и директорите на съответното ОД на МВР. Трябва да се знае, че полиция ще има навсякъде, където има подобни противообществени прояви.

- Имате предвид локалите ли?

- Не само. Имахме обаждания от едно село, в което младежи хвърляли камъни по преминаващите автомобили, за каране без каска на тротинетки и мотори по главни пътища. Това е опасно за децата и предприемането на мерки от полицията ще намали пътния травматизъм, защото инцидентите с тротинетки и електрически мотори са много.

- Продължават ли хората често да се обаждат, че нямат вода, парно?

- Има такива, но не са голям процент. Вие, медиите, много ни помагате да обясняваме, че тел. 112 е за спешни повиквания. Когато постъпи сигнал за човек с инфаркт, който можем да спасим в рамките на 2 часа благодарение на бързата реакция на всички спешни служби, в този момент не може да се занимаваме с шеги или спрян ток.

- А за какво всъщност хората звънят най-често на 112?

- Най-много са обажданията, свързани с нужда от медицинска помощ - 26%. Около 4% са сигналите за катастрофи. Сега сме в пожароопасен сезон и сигналите се увеличиха – към момента са 8-9%. Водим статистика за трансграничните случаи, за гонки, мигранти, за инциденти, свързани с непълнолетни.

За бурята в понеделник получихме 68 сигнала само за София и общо 309 за страната. За цялото денонощие, което включва сигналите за бурята, общо 6098 обаждания. От тях 2144 са за медицинска помощ, 337 - за пътни инциденти, 67 касаят деца.

- Какво се случва със сигналите от чужбина? Трябва ли нуждаещият се да търси някого в България, който да подаде сигнал от негово име, ако той не говори езика на страната, в която се намира?

- Само за изминалата седмица приехме 22 трансгранични повиквания. Става дума за български граждани, които са в страна в ЕС, но не говорят чужд език и не могат да обяснят какво се е случило. Тогава звънят на близки в България, които подават сигнала при нас, а ние подаваме информацията към системата 112 в съответната държава. В 99% от тези случаи са реагирали екипи на местните служби - имали сме сигнали за домашно насилие, мигранти в камион, кражби, спешни медицински инциденти и др. Имаме и случаи близо до границата с Румъния, колегите там да прехванат сигнал от човек на българска територия. Сега в Русе трима оператори преминават обучение по румънски език. Искаме там да има повече оператори, владеещи езика, защото много румънски граждани идват на почивка у нас. Министър Демерджиев одобри и предложението ни в новата сграда на център 112 в Русе да има точка на контакт на оператор и координатор от Румъния - на същия принцип, на който работи съвместно Гранична полиция на Гюргево.

- Колко често тази година се е наложило да се изпраща въздушна линейка и при какви случаи?

- Въздушните линейки вече се използват много често за първични и вторични мисии. За първото полугодие на годината са реализирани 130 мисии, сигналите, за които са подадени през 112. Имаме изключително добра координация с колегите от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Медицинските хеликоптери кацат на самото място на катастрофата. В повечето случаи без тях нямаше как да се справи наземната спешна помощ и за радост, всички мисии са успешни като кацане, излитане и оказана медицинска помощ.

- Напоследък все по-често научаваме за случаи, в които са се активирали системите еCall в автомобили, както и тези, при които смартфоните сами набират 112. Колко сa тези случаи за годината, помагат ли ви тези технологии и нужно ли е човек сам да направи някакви настройки на телефона или на колата си?

- ECall е спешно повикване към телефон 112, произведено след 31 март 2018 г. Генерира се ръчно от пътниците в превозното средство или автоматично от датчиците в автомобила в случай на пътнотранспортно произшествие. Необходимо е превозното средство да бъде оборудвано с eCall устройство. Бордовото устройство автоматично изпраща към 112 минимален набор от данни, който включва: точното местоположение на инцидента, посоката на движение на превозното средство, информация за автомобила и броя на пътниците в него. Системата дава възможност за аудиовръзка и последваща гласова комуникация с оператор на 112. Благодарение на eCall знаем точно къде е ПТП-то, посоката на движение, вида и цвета на колата, а по броя на коланите - и броя на пасажерите. Тази информация е много важна за скъсяване времето на реакция. Тя дава възможност на службите да преценят с какъв екип и ресурс да отреагират на място. По данни на ЕК eCall може да предотврати смъртта на поне 2500 души годишно и ще намали сериозността на травмите с между 10 и 15%. Системата би трябвало да спести и 26 млрд. евро щети. За последните три месеца в центровете 112 са постъпили над 3000 eCall повиквания.

- Догодина през май в Бургас се очаква да се струпат много хора за “Евровизия”. Как ще подсигурите работата на 112, за да има бърза реакция за всяко спешно повикване, защото ще има много чужденци?

- В деня, в който стана ясно, че Бургас ще е домакин на “Евровизия”, бях в града. Вече имаме одобрено от министър Демерджиев предложение за допълнителна зала, в която да работи координационен щаб само за спешни повиквания, свързани с “Евровизия”. Там ще работят представители на всички спешни служби, така че всеки чужденец, който се обади на 112 от територията на Бургас по време на “Евровизия”, ще бъде посрещнат от оператори, които владеят различни езици.