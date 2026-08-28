Завещание на седмицата: Гърците играеха, нашите ги гледаха. А падналите миналата година от "Левски" азери сега са в Шампионската лига

В сряда и четвъртък бяха мачовете на "Левски" и ЦСКА в европейските турнири, важни мачове, единия за влизане в групите на турнира на богатите - Шампионската лига, другия за влизане в Лига Европа. Два различни футбола - както се казваше в един популярен скеч, разпространяван на аудио касети, гърците играеха, нашите ги гледаха.

Резултатите, колкото и да са неприятни (АЕК - "Левски" 4:0, ЦСКА - ОФИ 0:2), не са най-важното. Въпросът е, че българските представители, така наречените родни футболни грандове бяха абсолютно безпомощни на терена, липсваха им идеите и съответно реализацията им. Беше им посочено къде им е мястото - в европейската футболна периферия, където родните клубове са доста отдавна. При това посочено някак рутинно, без особено натягане от страна на съперниците.