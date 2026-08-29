Трогнати в мрежата за 10-годишния юнак, който при беда с колата не чака, а сам действа

Един баща си е свършил работата - коментари за случка на магистралата

Една случка на магистрала “Тракия” трогна хиляди във фейсбук.

10-годишно момче се опитало да смени спуканата гума на колата на баба си на магистралата.

Историята разказва екип на фейсбук групата “Мобилен Сервиз Гуми 24/7”. Видели през летящите коли по магистралата възрастна жена и момче край автомобил със спукана гума. Детето се мъчело с ключа за гуми и опитвало всичко възможно да се справи само.

Бусът на сервиза бил в насрещното платно, но обърнал, върнал се и спрял до тях.

Момчето се зарадвало на жеста: Добре, че спряхте да ни помогнете!. Единият от мъжете в екипа му отговорил: Спряхме заради теб. Браво, моето момче!

Започнали да сменят гумата. Бабата искала да плати за помощта, но от сервиза отказали. Не спрели за пари, а от сърце - заради хъса на едно 10-годишно дете, което, вместо да чака някой друг да реши проблема, само е хванало ключа и се е опитало да помогне на близкия си човек. От екипа са почти сигурни, че дори без помощ момчето със сигурност щяло да продължи, докато не успее. В публикацията си подчертават, че такива деца заслужават похвала, защото човек не става голям, когато порасне, а когато още от малък носи у себе си отговорност, смелост и желание да помогне на своите.

А ето как коментират в социалните мрежи.

Това момче разбира какво означава да помогнеш, дори помощта му да е малка, пише А. Ели: Разбира, че когато някой има нужда, не трябва просто да стоиш и да гледаш, а да се опиташ да бъдеш полезен. И най-хубавото е, че има желание да се учи и да знае как се правят нещата. Защото зад едно такова дете стоят възпитание, пример и ценности. Това не се учи само в училище, това се показва вкъщи, всеки ден.

Според Simeon Simo в свят, в който умопомрачителни устройства полират мозъците на децата, един баща си е свършил работата и е научил детето си на отговорност.

Радка Георгиева е на мнение, че все още има надежда за нашата държава!

А Лили Барутчиева пита: На вас не ви ли направи впечатление колко ни е тесногръд народът, който го е подминал, без дори да го попита с какво да помогне!?

Според Юлия Ковачева такива моменти трябва да се поощряват от разумните възрастни. Респект за помощта и усилията на един малък, но осъзнат юнак.

Мария Запрева се надява да има повече такива добри хора, защото в днешно време всеки гледа да вземе парите на другия.

Даниела Караминчева също е обнадеждена: Ще го запомни и със сигурност ще го предаде нататък. Така се ражда истинското общество.

Случката е разчувствала Иван Ялъмов: Карам, но спрях да прочета и се насълзих. Евала, големи хора с огромни сърца и един сладур, който дано стане от истинските мъже!