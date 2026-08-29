Само в "24 часа" на 29 август: Как идва тайният Хитлер - съботен очерк

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Само в "24 часа" на 29 август четете:

Как идва тайният Хитлер - съботен очерк

Психолози съветват как да не прецакаме финала на отпуска: От плажа в офиса - дайте си 1 ден!

Който не го уважава, да духа супата - 60 неща за Любо Пенев на 60 г.

Преди век селски учител твърди, че Родопите били савана, в която живели мастодонти

Мръсните тайни на БГ историята: Двама земеделци "продават" на Гърция Беломорието за 2 милиона драхми

Българинът Иван Стойнев прави номерата в шоуто на Доли Партън

Вижте и първите страници на "24 часа" от 29 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.