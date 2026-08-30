Коментар на седмицата №3: Защо всъщност беше в Москва шефът на ЦРУ (Видео)

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Има четири основни версии - предупреждение Путин да не посяга на Европа, план за деескалация на военните действия в Украйна, искане на помощ в Иран срещу отстъпки в другата война, размяна на заловени шпиони...

Ратклиф е „главният проукраински ястреб в екипа на Тръмп", казват експерти, но дали US президентът не е готов да предаде Зеленски заради сриващия му се рейтинг

Според наблюдатели посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва е белег, че тайните преговори са достигнали своята кулминация по тема, толкова важна и деликатна, че се е наложило изпращането на специален пратеник с широки правомощия, пише руското издание business-gazeta.

Директорът на Централното разузнавателно управление на САЩ и един от основните „ястреби" по отношение на Украйна в администрацията на президента Доналд Тръмп е провел срещи с представители на Русия. Възможно е да се е срещнал и с руския държавен глава Владимир Путин, чиято планирана по-рано за 24–25 август голяма проява беше отложена с два дни в последния момент.

Специалните пратеници на президента на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър все още не са пристигнали в Москва, за да обсъдят по-нататъшното уреждане на конфликта в Украйна.

Според една от версиите все още не е натрупано достатъчно съдържание за конкретен разговор. Друга версия е, че Вашингтон в момента е прекалено ангажиран с уреждането на отношенията с Иран, където ситуацията не се развива лесно.

Така или иначе, необходимостта от някакъв обмен на мнения между Москва и Вашингтон очевидно е назряла

И вчера той, изглежда, се е състоял. В Русия е пристигнал високопоставен американски „пратеник" – директорът на ЦРУ Джон Ратклиф. Преди това той не е посещавал Русия, а като цяло това е първото подобно посещение от февруари 2022 г. Преди него директорът на ЦРУ е бил в Москва през ноември 2021 г. – тогава това е бил Уилям Бърнс. По онова време Бърнс, по поръчение на тогавашния президент на САЩ Джо Байдън, е изразил тревога от придвижването на руски войски в близост до украинската граница и е предупредил Москва да не предприема настъпателни действия.

Сегашният ръководител на ЦРУ е пристигнал с нов „багаж". Възможно е да е отправил някакво предупреждение към Москва, но засега информацията за посещението е оскъдна. Сутринта на 25 август на летище „Внуково" е кацнал военнотранспортен самолет на американските Военновъздушни сили Boeing C-17 Globemaster III. Едва следобед е станало ясно кой е бил основният пътник. Говорителят на руския президент. Дмитрий Песков още през деня е уверявал журналистите, че не знае нищо за пристигането на американския военен самолет. До вечерта във вторник руското ръководство не е направило официални коментари. Чак днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков призна, че Ратклиф е бил в Москва "по въпроси на тайните служби".

А очевидно посещението е било подготвяно предварително

Според "Файненшъл таймс" и Axios администрацията на САЩ по-рано е поискала от Киев да не атакува Москва, Санкт Петербург и северните райони на Русия в периода 24–26 август, като е обяснила това с предстоящото посещение на високопоставен американски представител. Украйна се е съгласила да изпълни искането. В сводката на руското министерство на отбраната няма информация за свалени дронове над Московска област.

„Дали това е бил добре подготвен случай, дали посещението е било дипломатическо? Едно е ясно – пристигнал е ястреб, който иска да се срещне както с държавния глава, така и с ръководителите на руските специални служби", коментира философът и политолог Борис Межуев.

Според последните данни на платформата за полети Flightradar вечерта Boeing C-17 Globemaster III е напуснал Москва. Така става ясно, че посещението на директора на ЦРУ е било кратко – продължило е само няколко часа. Както твърди CBS News, ръководителят на ЦРУ е посетил Москва „за провеждане на срещи".

С кого и с каква цел е трябвало да се срещне Ратклиф, не е ясно

Засега мълчи дори американската преса, която често публикува чувствителни подробности за преговори. Според източници на The Wall Street Journal Ратклиф може да се е срещнал с руския президент Владимир Путин, за да предупреди директно Москва за последствията от по-нататъшна ескалация. Засега обаче това са само предположения на източници.

Единствената конкретна информация засега идва от Bloomberg. Според медията директорът на ЦРУ е пристигнал в Русия, за да обсъди „поетапна деескалация" на конфликта в Украйна. Според информацията Ратклиф е обсъдил в Москва взаимно прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура и пристанищата на Украйна и Русия, прекратяване на огъня в Сумска и Харковска област като стъпки към обща деескалация, както и перспективите за прекратяване на войната. Източници твърдят, че става дума за важна операция, подготвяна известно време при строга секретност, а резултатите от нея могат да имат съществено значение за по-нататъшното развитие на събитията.

Директорът на ЦРУ може да се е срещнал с руския президент Путин

, намеква журналистът Александър Юнашев, който отразява Кремъл. По думите му за вторник е било планирано „много мащабно мероприятие", за което са работили „стотици хора", но в крайна сметка то е било отложено.

Вероятно става дума за форума „Силни идеи за новото време" в Нижни Новгород. Първоначално той е трябвало да се проведе на 24 - 25 август, но на 19 август е станало известно, че е отложен за 27- 28 август. Организаторите са обяснили промяната лаконично – „в съответствие с графика на президента на Русия". Очевидно графикът на Путин не би бил променен без сериозна причина.

Макар подробности за секретното посещение да няма, самият факт на визитата е бил достатъчен, за да „събуди" руския пазар. В пика си във вторник вечерта индексът на Московската борса е нараснал с 2,46% до 2122,55 пункта. Конгресменът на САЩ Анна Паулина Луна, републиканка от Флорида, е написала, че директорът на ЦРУ „прави забележителни неща в интерес на САЩ", като е публикувала изображение на гълъб на мира. Руските официални представители запазват мълчание.

През 2025 г. възможността за среща с Ратклиф е допускал директорът на руската Служба за външно разузнаване Сергей Наришкин. Той е направил това изявление, след като е провел с американския си колега, по думите му, „много конструктивен" телефонен разговор.

Като цяло обаче реториката на Ратклиф трудно може да бъде определена като конструктивна. Например през март 2025 г. директорът на ЦРУ заяви, че украинската армия е била подценявана и че ако Киев не постигне приемливи условия за мир, войниците ще продължат да воюват дори „с голи ръце".

По думите му мирните преговори ще имат успех, когато нито една от двете страни не получи всичко, което иска

и когато нито една от тях не постигне максималистичните си цели. В началото на август списание The Atlantic съобщи, че САЩ безплатно предоставят на Украйна разузнавателна информация, включително за удари по руски енергийни обекти, като тази тактика се подкрепя от Ратклиф.

Според американиста Малек Дудаков посещението на директора на ЦРУ символизира бързането на американската администрация, която трябва да постигне поне някакъв резултат по украинския въпрос преди изборите за Конгреса на САЩ. Той определя Ратклиф като „главния проукраински ястреб в екипа на Тръмп".

„Именно той лобира за възобновяването на предаването на разузнавателни данни на Киев през пролетта на 2025 г. след конфликта между Тръмп и Зеленски в Овалния кабинет. Участието му в преговорния процес сега означава, че дори най-големите поддръжници на Украйна започват все по-скептично да гледат на възможностите на Киев", пише Дудаков.

„Налага се да се бърза сега, защото трябва да се покажат пред електората поне някакви постижения. Напоследък с тях Белият дом има сериозни проблеми", добавя експертът.

Директорът на ЦРУ не е куриер за документи. Той лети, когато трябва да каже нещо лично

Посещението на директора на ЦРУ очевидно е било спешно и непланирано, отбелязва военният и политически наблюдател Юрий Подоляка.

„Нещо спешно и важно, което може да бъде предадено само по защитен канал. Какво? Няма и да гадая. Скоро всичко ще излезе наяве. Дори не се съмнявам, предвид сегашния брой изтичания на информация от Белия дом", посочва той. Подобни неафиширани преговори често предполагат по-съдържателен разговор от стандартните дипломатически срещи, отбелязва Telegram каналът „Рибар". Според него най-вероятно в дневния ред е бил конфликтът в Украйна, тъй като други въпроси „можеха да бъдат обсъдени и без лично посещение в Русия". Според канала визитата потвърждава, че руско-американският преговорен процес „не е изчезнал".

Каналът посочва още, че САЩ няма да правят отстъпки и дори могат да заплашат с нови санкции или с включване на Starlink над „старата" територия на Русия. Въпреки това посещението показвало, че дори в по-изгодна позиция Вашингтон поне не се чувства като безусловен господар на ситуацията.

„Странно е как някои хора пишат: директорът на ЦРУ е пристигнал за преговори. Той е пристигнал, за да затвърди договореностите.

Преговорите са били преди това. А какви са договореностите, скоро ще разберем"

, пише Telegram каналът Win-Win. Военният кореспондент Александър Коц представя пет версии за посещението: размяна на шпиони; подготовка на голяма среща; канал за комуникация между СВР и ЦРУ; обсъждане на „дразнителите" в отношенията – дипломатическата собственост, работата на посолствата, директните полети; предаване на послание, което не може да бъде изпратено чрез официалните дипломатически канали.

Военният наблюдател Валерий Ширяев смята, че предположенията, че Ратклиф е пристигнал със спешно послание от Тръмп за Украйна или с цел размяна, вероятно не отговарят на действителността. По думите му причината може да е „неочакван форсмажор с вероятни тежки последици" в отношенията между Москва и Вашингтон.

„Или тайните преговори са достигнали кулминация по тема, толкова важна и деликатна, че се е наложило изпращането на пратеник със специални правомощия. По-често ръководителят на разузнаването пристига заради послание за опасни действия, за които е получил информация. Предстои ескалация и страните трябва да я предотвратят – нещо подобно", посочва Ширяев.

Американистът Дмитрий Евстафиев се съмнява, че Ратклиф е донесъл в Москва вариант за политическо уреждане, който може да бъде обсъждан. Според него от една страна Тръмп и Западът в момента не са готови да „предадат" украинския президент Володимир Зеленски, а от друга – американският президент не е в състояние просто да предложи мир дори във формата на договореностите от Анкъридж.

По думите му по-реалистичен е ултиматум, например заплаха за създаване на зона, забранена за полети над цялата територия на бившата Украинска ССР, включително анексираните от Русия региони и Крим. Но и това поставя въпроса какво следва след ултиматума.

Според Евстафиев в разговорите на Ратклиф с руските представители може да са присъствали „елементи на ултиматум". Въпреки това той смята, че дори да е имало скрит ултиматум, самото посещение представлява движение в положителна посока, тъй като отношенията между Русия и САЩ постепенно навлизат във формат на двустранни отношения между държави, намиращи се в състояние на силна геополитическа конкуренция.

Според „Уолстрийт Джърнъл" американското разузнаване е събрало информация, че Русия извършва първоначална подготовка за евентуална военна мобилизация във връзка с войната срещу Украйна.

На този фон директорът на ЦРУ Джон Ратклиф е пътувал до Русия. Американското разузнаване е установило още, че Москва има планове да тества решимостта на НАТО.

Анализатори предполагат, че Ратклиф може да се е срещнал с руския президент Владимир Путин, за да му предаде предупреждение от американска страна, че подобни действия ще имат тежки оследствия.

Засега официален Вашингтон не гъква. Снощи самолетът на Ратклиф е кацнал в Рига, а после и излетял за САЩ. Вероятно все още не е докладвал за резултатите от посещението си на Тръмп, което обяснява мълчанието на иначе гръмогласния американски президент.