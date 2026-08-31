Само в "24 часа" на 31 август: Парадоксът на банкнотите – всички плащат с карта, но трупат кеш

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 31 август четете:

- Плащаме с карта, но трупаме евро в брой заради войни и бедствия - Европейската централна банка видя парадокса на банкнотите

- Умно за пенсиите: От 1 септември до края на ноември можем да избираме как да се управляват парите ни за втората пенсия

- Разследване на Станимир Въгленов: Как заличена от властта река отне живота на четирима

- Вода има - най-много е от осем години, но 51 622 са на режим (графика)

- Следят евтиния внос на храни - контрол от границата до магазина

- Задава ли се сурова енергийна зима - вижте отговора на икономиста от "Отворено общество" Георги Ангелов

- От началото на войната в Украйна всеки ден има смущeния на GPS сигнала, но самолетите могат да кацат безопасно у нас - интервю с генералния директор на Държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение"

- Ринеш кал без лична карта, или как Гергана се оказа с белезници след 2 проверки

- "Злокобни процеси": съдът обяви, че Костадин Костадинов е проповядвал омраза срещу Соломон Паси

- Търси се прокурор, който да поеме скандала между шефа и заместника му в габровската полиция

Вижте първите страници на "24 часа" от 31 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.