Само в "24 часа" на 31 август: Парадоксът на банкнотите – всички плащат с карта, но трупат кеш

Само в "24 часа" на 31 август четете:
- Плащаме с карта, но трупаме евро в брой заради войни и бедствия - Европейската централна банка видя парадокса на банкнотите
- Умно за пенсиите: От 1 септември до края на ноември можем да избираме как да се управляват парите ни за втората пенсия
- Разследване на Станимир Въгленов: Как заличена от властта река отне живота на четирима
- Вода има - най-много е от осем години, но 51 622 са на режим (графика)
- Следят евтиния внос на храни - контрол от границата до магазина
- Задава ли се сурова енергийна зима - вижте отговора на икономиста от "Отворено общество" Георги Ангелов
- От началото на войната в Украйна всеки ден има смущeния на GPS сигнала, но самолетите могат да кацат безопасно у нас - интервю с генералния директор на Държавното предприятие "Ръководство на въздушното движение"
- Ринеш кал без лична карта, или как Гергана се оказа с белезници след 2 проверки
- "Злокобни процеси": съдът обяви, че Костадин Костадинов е проповядвал омраза срещу Соломон Паси
- Търси се прокурор, който да поеме скандала между шефа и заместника му в габровската полиция
Вижте първите страници на "24 часа" от 31 август през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.