Кристиян Бозов: Хората си мислят, че зависимостта е светлина - тя е отражение

Съществува ли случайността и доколко сами определяме посоката, в която ще поеме животът ни? Това са част от въпросите, които младият режисьор Кристиян Бозов си задава в третия епизод на подкаста „Заложи на мен“. В разговора той разказва за пътя си към киното, сбъднатите мечти, вдъхновението и изборите, които правим по пътя към целите си.

„Вдъхновението е в целта“, казва Кристиян. Още от детството си в родопското село Средец той развива въображението си и желанието да разказва истории, а по-късно открива в киното начина, по който да ги споделя с другите. Преместването в големия град му показва друг начин на живот - по-динамичен, изпълнен с възможности, но и с ежедневие, в което невинаги остава време човек да бъде насаме със себе си. Именно самотата и страхът са сред темите, за които Кристиян говори открито в подкаста.

„Самотата може да те накара да действаш през призмата на страха“, споделя той. Според него страхът може да промени начина, по който човек възприема себе си и света около него, а понякога да го тласне и към търсене на спасение на грешното място. Така разговорът стига и до една от основните теми на „Заложи на мен“ - зависимостите.

„Хората си мислят, че зависимостта е светлина – тя е отражение“, казва Кристиян. Според него това, което в началото изглежда като изход или спасение, всъщност може да се окаже заблуда, която „те вкарва още повече в мрака надолу“. Младият режисьор вярва, че времето е една от най-ценните инвестиции, които човек може да направи в себе си. А когато го насочва към ясна цел и не се отказва от нея, мечтите постепенно могат да се превърнат в реалност.

Гледайте третия епизод на „Заложи на мен“ с Кристиян Бозов – разговор за киното, мечтите, страха, зависимостите и изборите, с които сами определяме посоката си.