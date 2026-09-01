Само в "24 часа" на 1 септември: Ерин Брокович поведе хората срещу AI

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 1 септември четете:

Как Изкуственият интелект върна активистката Ерин Брокович отново начело на съпротивата на хората

Кой ще е следващият финансов министър на България

Защо Столична община не харесва съвсем работата на завода за отпадъци - интервю със зам.-кмета Николай Неделков

Какви са опасностите от новия турски съюз - анализ на Валери Найденов

Вижте първите страници на "24 часа" от 1 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.