Отсвирените избори

Парламентарните сили са разколебани, само "Възраждане" излиза на истинска битка с Илияна Йотова през октомври

Няма Гюров, няма Кандев, само "Възраждане" възприема сериозно сражението с Илияна Йотова. Яздейки надигащата се вълна на разочарование от управлението, националистите се заканват да върнат заблудения си електорат в "правата вяра", всичкото си ефирно време ще пръснат за развенчаване на действащия президент като аватар на Радев и на Радев като празнодумец, раздаващ опиум на народа.

Останалото парламентарно войнство е отсвирило състезанието, включително "Прогресивна България", която подкрепи кандидатурата на Йотова, както подкрепя храбрите акции срещу мафията на Демерджиев - без видим ентусиазъм, оставяйки във въздуха да се рее смътно усещане за вътрешни междуособици.

Четири месеца след историческата победа на Радев неспирно валят ехидни коментари, тежки критики, обвинения в немощ и некомпетентност, в избирателен подход към олигархията, всичко наопаки излиза, лично отговорникът за комуникационната стратегия на правителството признава, че комуникацията куца. Баш сега, докато ПБ е в състояние на кръгова отбрана от гръмогласното опозиционно обществено мнение, не трябва предизборна кампания, надъхана срещу нея. А тя се очертава точно такава, опозицията нарочно ще пречи на Йотова да изгради свой самостоятелен облик извън орбитата на летеца, към нея ще бъде адресиран дългият списък остри въпроси към Радев.

По принцип подкрепата, идваща от много силна държавна власт, е нож с две остриета от гледна точка на кандидатите за президент, едновременно може да е привилегия и тегоба. Петър Стоянов със СДС зад гърба си преди 26 години се размина с предизвестен изборен триумф, малцина са запознати по-детайлно от него с този коварен парадокс.

Бойко Борисов от своя страна се държи като агитка с пуканки,

мижав интерес демонстрира към темата

Ближе рани, подмладява се за местните избори догодина, грам партиен ресурс не заделя за президентските, които и без друго няма шанс да спечели. Стриктно се придържа към старата тактика да мята горещи картофи в скута на овластените, отсега набива клинове в колелото на прогреса. Обявява мача за свирен, внася допълнителен смут с твърдението, че МВР готви "ала-бала" с машините за гласуване, сочи ината на ПП и ДБ като причина за несъстоялото се обединение на демократичните сили и дружното им изпадане от шампионата.

Самите ПП и ДБ са още по-вкиснати, изживяват типичните комплекси след развода: скритите рани, принудените усмивки на детските рождени дни, преиграното безразличие, премълчаната обида.

С благоразположението на служебния кабинет "Гюров" заедно взеха малко над 400 хиляди гласа на заветния 19 април, обаче още в първия ден на новото Народно събрание ненадейно се разцепиха на две групи. Асен Василев се обяви за алтернативна левица, Ивайло Мирчев зрелищно надви в пряк двубой доставчик от Glovo, много вода изтече, но никой не знае междувременно колко червени линии и санитарни кордони са опънали помежду си, нито колко обществено доверие им е останало.

Въпреки трепетните очаквания на избирателите им и публично заявената воля на "гуруто" Иван Костов липсва въодушевление у жълтопаветните лидери относно кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Понеже чрез тяхната атлетично-артистична двойка ще бъде осветена в проценти реалната тежест на разведените партии. Слаба е вероятността да привлекат симпатизанти отвъд твърдите ядра на ПП и ДБ и

изобщо не е сигурно класирането им на балотаж

В тази тъй тягостна атмосфера колебливото поведение на двамата кандидати е разбираемо, още повече че през септември се очаква окончателното решение на Европейския съд за това дали Гюров въобще е имал законно право да стане служебен министър-председател.

Тече и друг паралелен сюжет, "Да, България" свенливо смекчава опозиционния тон, надявайки се да постигне разбирателство с Радев за избора на парламентарна квота във ВСС. Пламенно издига свои кандидати, стиска палци фаворитът Андрей Янкулов най-сетне да сбъдне мечтите на "градската десница", издигайки се в главен прокурор. На този фон ПП дава тотално различен знак, атакувайки заедно с ГЕРБ държавния бюджет пред Конституционния съд, а Борисов със задоволство отбелязва, че Асен Василев има план, за разлика от ДБ.

Така че в бившата про-либерална коалиция щяха да си отдъхнат с огромно облекчение, ако Гюров сам бешу стигнал до решението да се откаже от номинацията и понесе политическата отговорност от името на разведените. Виж, мотивацията за кметските избори е съвсем друго нещо, в пълен контраст с повсеместното настоящо униние. Говори се, че партията на Радев вече е открила офиси в 21 области и продължава строителството, ГЕРБ подменя водачи в страната, обучава нови лица, вероятно ДПС също се вихри тихомълком в традиционните си райони.

Епичен ще е сблъсъкът за местното управление, политиците загряват яко, оръжие дрънчи, кипи усилен труд. Онзи ден Живко Тодоров, дето в него Борисов се кълнеше, дръпна похвална реч за Йотова, изведнъж може да се окаже кандидатът на Радев за кмет на Стара Загора. Въздухът трепери! Тази им е важната битка, не другата.