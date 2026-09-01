Инж. Николай Неделков: Заводът за отпадъци на София не работи така, както ни се иска, нуждае се от модернизация

Обсъждаме вариант за модулна инсталация, за да не се налага да плащаме на циментовите заводи за оползотворяване на RDF

Още акценти от интервюто със столичния зам.-кмет по околна среда:

Вече не можем да говорим за криза в почистването на нито един столичен район

Новите обществени поръчки за чистенето на центъра, "Младост", "Витоша" и "Овча купел" ще са с таван на цените

Обмисляме вариант за забрана за изхвърляне на едрогабаритни отпадъци до сивите контейнери

Парк "Врана" ще отвори за посетители през пролетта или лятото на 2027 г.

Без депозитна система ще бъде трудно да се определи нова методология за такса смет

Днес започва изграждането на нов парк в "Младост 3" с пъмп-трак площадка

- Г-н Неделков, какво се случва в завода за третиране на отпадъци на София? След последната проверка на РИОСВ видяхме камари с боклук около него. Функционира ли той нормално и има ли опасност от нова криза?

- Темата за завода е доста дълга. Не искам да обвинявам нито тези, които са го построили, нито хората, които са го управлявали. Последната проверка на РИОСВ не показва нищо по-различно от предишните, правени през 2025 и 2024 г. Отпадъците, за които говорите, са или рециклируеми, предназначени за продажба, но поради една или друга причина още не са реализирани, или готов продукт RDF, който трябва да бъде пласиран към циментовите заводи за оползотворяване.

В началото на мандата заварихме завода в много тежко състояние. При самото проектиране не са били предвидени места, на които да се съхранява RDF-ът. И единственото място, на което това може да стане, са алеите около завода. Първата ни задача с назначаването на Николай Савов (бившия директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО), който бе сменен преди месец - б.а.) беше да възстановим работата на завода. Както той, така и депото имат определен живот и след него престават да функционират както трябва. Заварихме депо с живот до 2025 г. и с увеличаване на производството на RDF успяхме да го удължим. А експлоатационният срок на завода е приключил преди 1 г. В момента работи, но по начин, който не ни харесва. И затова задачата на новия директор на СПТО Юлиан Даскалов, който има опит в управление на заводи в лошо или критично състояние, е да го доведе до модерен обект, който се експлоатира по най-съвременните начини. Обсъждаме план за модернизация на завода. Ще проучим възможността за ремонт на щипките, бункерите, поточните линии, сепарацията, за да удължим живота му. Заводът работи, но няма какво да го крием, проверките - също го установяват - не по начина, по който ни се иска.

- Какъв е размерът на новата глоба за системно неизпълнение на предписанията?

- Съгласно закона санкциите са до 25 000 евро, като административнонаказателният орган определя сумата. Чакаме наказателното постановление и ще си търсим правата по установения ред.

- Ще обжалвате?

- Да, ако съдът прецени, че няма нарушение, ще поискаме глобата да отпадне или ако нарушението не е съществено, да бъде намалена.

- Столицата е принудена да плаща за изгаряне на RDF-a на циментовите заводи заради неизпълнението на третата фаза от проекта за СПТО. Как ще се реши този проблем?

- Обсъждаме всички възможности за изграждане на инсталация за оползотворяване на отпадъците - чрез пиролиза, остатъчен водород, газификатори, в които не се изгаря боклук, а се разгражда с остатъчна ел. енергия и др.

- Но още не сте избрали технология?

- Да, през 2025 г. направихме анализ на всички видове технологии. Сега ще анализираме коя би била най-подходящата, която може да се внедри в завода, така че да имаме минимални разходи. Изграждането на такава инсталация е голям разход, който общината може би няма да може да си позволи сама. Ще трябват външни инвеститори, заеми, но - да, правилният начин е да се стигне до изграждането на тази последната фаза. А през това време правим всички стъпки за удължаване на живота на трета и четвърта клетка на депото, подготвяме проекти за пета и шеста клетка, така че дори и да се смени управлението догодина, то да не завари това, което ние заварихме.

- Говори се, че софийският RDF ще се вози в бъдещия инсинератор в Елин Пелин, така ли е?

- Разбрах за идеята за инсталация в Елин Пелин от общественото обсъждане на проекта. До момента никой не е разговарял с мен по тази тема. Съвсем нормално е, когато някой иска да изгражда завод за оползотворяване на отпадъци до София, да иска да кандидатства и в поръчките за нашия RDF, но няма такива постъпки. А докато го изградят, може ние да направим инсталация, така че всичко е теоретично.

- Но това е огромен проект с тежки процедури, който би отнел доста време.

- Има възможности и затова казах, че разглеждаме всички варианти. Може да се изгради модулна инсталация, която при определено количество отпадъци не изисква екологична оценка. За тези съоръжения процедурите са съкратени, изграждането отнема няколко месеца, така че поетапно да започнем да оползотворяваме нашия RDF.

- Вероятно тези модулни инсталации не са толкова скъпи?

- Да, а над единичния или двоен модул после може да се надгражда, докато стане цяла инсталация от 10-15 модула, които ще стигат за целия отпадък на града. Това са стъпки, които трябва да се предприемат, но изискват внимание, време и трябва да се избере най-подходящият вариант.

- Казвате, че кризата с боклука е овладяна, но хората масово се оплакват, че столицата е мръсна и не се чисти качествено. Как ще коментирате и колко глоби са съставени на почистващите фирми от началото на годината?

- Глобите, наложени на почистващите фирми, са за над 400 000 евро. Има засилен контрол и вече не можем да говорим за кризисна ситуация в нито един район. Струваше ни доста нерви и усилия - както на нас, така и на гражданите, и им благодаря за търпението. Дейностите в “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев” се изпълняват от фирмата, която беше избрана.

Затруднения имаме само с едрогабаритните отпадъци. Затова обмисляме промени в наредбата. Сега тя позволява хората да си изхвърлят едрогабаритните отпадъци и от ремонти до контейнерите и те да се събират по график от сметопочистващите фирми. Но това не е най-работещото решение. Обмисляме вариант за забрана за изхвърляне на такива отпадъци, но след като имаме готови площадки за предаване в районите. В напреднал етап сме по изграждането на инсталация за едрогабаритен отпадък, така че догодина може да бъде реализирана. Тогава ще дойде моментът, в който ще предложим да се забрани безразборното изхвърляне на такива отпадъци. Например в Благоевград това се случва след заявка от гражданите или те сами извозват такива отпадъци до мястото за приемане. Сега в София доста често камионът минава, събира едрогабаритните отпадъци и още същата вечер мястото изглежда така, все едно не е минавал. След като засилихме контрола върху терените, ползвани за незаконни сметища, този тип отпадъци започнаха да се хвърлят в града, защото наредбата го позволява.

- Колко струва кризата с боклука на бюджета?

- Според първоначалните изчисления с решението да не подписваме договори на стойностите, които бяха предложени от кандидатите, сме спестили над 80 млн. евро за следващите 5 г.

- Да, но опонентите ви ще кажат, че спрямо прогнозните цени в провалилата се мегапоръчка за чистенето, сега общината плаща по-скъпо.

- Не мога да коментирам прогнозните цени, защото не съм бил на тази позиция, когато са изготвени, но смятам, че стойностите, които постигнахме, са разумни. Когато започна поръчката, имаше договори във всички зони, като цените бяха от 120-130 лв. в “Люлин” до 220 лв. във “Витоша”. Щом искаме модернизация, автоматизирана система и имаме повече изисквания към фирмите, е нормално цената да е малко по-висока. Може би затова е взето и решение да няма пределни, а прогнозни цени. След дълги преговори за 2 зони намалихме цената, за тази с “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев” - също. В зоните с районите “Средец”, “Лозенец”, “Студентски”, част от “Триадица”, “Възраждане” и “Оборище” работим с анекси на старите договори. За тях прекратихме процедурата и очакваме решението на съда. Ако се потвърди решението на КЗК, в най-кратък срок ще пуснем новите обществени поръчки.

- Беше обявено, че анексите са за около 1 г. Голяма част от този период мина. Ще има ли време да се проведат процедурите, защото се точат дълго заради обжалвания?

- Със сигурност няма да се стигне до криза. Имаме изпълнител, който работи. Анексите не са за 1 г., а до сключване на дългосрочен договор. Очакваме решението на съда, документите са готови и ще ги изпратим за предварително одобрение на Агенцията за обществени поръчки (АОП).

- В пакет с другите 2 зони, които изтичат догодина, ли ще са и ще има ли таван на цените?

- Идеята е договорите да не изтичат по едно и също време. Надяваме се ВАС да вземе решение по-скоро, за да обявим процедурите за тези райони преди осма и девета зона (“Младост”, другата част от “Триадица”, “Витоша” и “Овча купел” - б.а.), които изтичат догодина. И това е без 6-месечния срок за анексиране, който е съгласно договора. Така че до края на 2027 г. за тези 2 зони има договори. Документацията е изпратена на кмета за одобрение. След това ще я изпратим на АОП. Имаме готовност до края на годината да обявим процедурите, догодина да имаме избран изпълнител и четирите района да бъдат спокойни, че услугите по почистване ще се извършват. Този път ще заложим пределни цени. Ще обявим и процедура за почистване на планинските пътища за 5 г.

- Загива ли парк “Врана” и кога ще бъде отворен за посетители?

- По парк “Врана” предстои още доста работа. През май месец беше издадена заповед на Министерския съвет за прехвърлянето на парка на общината, но реално това се случи в края на юни. През 2025 г. от областната управа бяха направили обследване на парка, като в доклада е записан броят на загиналите дървета, които трябва да бъдат премахнати. Няма да критикувам как е поддържан паркът от тях, може би не са имали капацитет. Но той вече е в наше владение и сме окосили над 300 дка, 150 изсъхнали дървета са премахнати и са изнесени 300 т растителни отпадъци. Предстои да премахнем още няколкостотин дървета. Пуснали сме доклад до Общинския съвет за увеличаване на средствата за общинското предприятие “Паркове и градски градини”, което ще поддържа парка. Ако всичко е наред, следващата пролет или лято ще отворим отново парка за посетители.

- Предстои приемането на бюджет 2026 на София - какви са приоритетите на направлението по околна среда?

- Предвид това, че годината почти изтече, голяма част от заложените идеи в бюджета са реализирани. Основната тема беше справяне с кризата с отпадъците. Мисля, че доведохме нещата до успешен изход. Продължаваме, защото не всички зони имат дългосрочни договори.

Работим по т. нар. кални точки и превръщането им в зелени пространства или открити паркинги. През 2025 г. реализирахме 26 такива пространства. Сега достигнахме тази бройка още до средата на годината, като за тази дейност има над 1,5 млн. евро и ще обновим 145 пространства.

Други приоритетни обекти са ремонти и изграждане на нови паркове, за което са предвидени почти 7 млн. евро. Ремонти ще има в парк “Хиподрума”, градина “Св. Никола” и др. Днес стартира изграждането на дългоочаквания нов парк в “Младост 3” със спортна площадка и пъмп-трак съоръжение.

Работим по програмата за адаптация към горещите вълни, част от плана за устойчиво действие за климата. Със Софийския университет ще направим топлинни двойници на всички паркове. Всяко дърво ще бъде заснето, за да се определи точният му охлаждащ ефект, да се планират засажданията и да се изградят хладни коридори за гражданите заради зачестяващите горещи вълни. Разработва се и стратегия за изграждане на мрежа от климатични убежища.

Продължаваме и работата по подмяна на отоплителните уреди - всички граждани, които желаят да сменят старите си печки на дърва или въглища, могат да кандидатстват.

- Готова ли е София да въведе принципа “замърсителят плаща” и ще има ли промени в такса смет догодина?

- Не, няма да има промяна в такса смет. Когато говорим за въвеждането на принципа “замърсителят плаща”, столицата трябва да се разглежда като град с различен тип застрояване, в който трябва да се приложат няколко подхода за изчисляване на такса смет. Предстои да стартира пилотен проект в 3 района, който да тества всички възможности. Приемането на депозитната система на национално ниво ще реши донякъде проблема и с отпадъците - пластмасовите бутилки и кенчета. Те ще излязат от потока битови отпадъци, защото ще отиват в машини срещу депозитна такса.

- Ако заработи.

- Да, това ще облекчи и работата на завода и ще спомогне за изчисляване на такса смет по новата методика. Двете неща са свързани и без депозитна система ще е доста трудно да се определи начинът, по който тя да се смята.

CV