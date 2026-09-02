Георги Хорозов: Никой няма да пипа в машините, те са 100% годни да изпълняват функциите си

Машинната разписка удостоверява вота и всеки може да е сигурен, че гласът му е отчетен точно

Още акценти в интервюто с шефа на ЦИК:

България не е единствената страна в ЕС с машинен вот - в Белгия са същите устройства, но се гласува по различен начин

Създаването на район "Чужбина" беше само декларативна правна норма, зад която нямаше конкретна регулация

Образователният ценз по отношение на членовете на секционните избирателни комисии не е необходим

Последните години устройствата бяха използвани непрекъснато, затова се налага техническа профилактика и ремонт - смяна на батерии, принтери, четеца на смарткартите, сензорния екран, колелцата на куфарите, с които се транспортират. Но нищо не е свързано с работата на хардуера

- Г-н Хорозов, ЦИК обяви обществена поръчка от близо 10 млн. евро за ремонт и поддръжка на изборните машини. Какво е счупено в машините?

- Създаде се грешна представа, че това са машини с изтекъл гаранционен срок. Придобитите през 2021 г. машини са произведени година преди това. Изтича гаранционната отговорност за недостатъци, които покрива доставчикът им. Това не е срокът на годност на машините! Те са годни, могат да изпълняват функциите си 100%! Единствената промяна е, че ако са налице недостатъци, за тях няма да отговаря доставчикът, а собственикът - държавата и ЦИК като орган, който извършва управлението на машините.

Инвентаризация на наличните машини е извършвана преди всеки избор, но след като са изтекли повече от 5 г. от тяхното производство, те имат нужда от профилактика. Последните години устройствата бяха използвани непрекъснато за изборни цели, затова се налага да преминат през техническа профилактика и ремонт. Към момента е необходимо да бъдат подменени батериите, принтерите, четецът на смарткартите, сензорният екран, колелцата на куфарите, с които се транспортират машините, и други външни елементи. Говорим за профилактика и ремонт, които не са свързани с работата на хардуера, а са свързани единствено с целостта на машините. Грубо казано: Не се пипа вътре в машините!

Всички корекции ще се извършат, след като изпълнителят на обществената поръчка бъде избран, но преди това има процедура на предварителен контрол. Преди поръчката да стане видима на сайта на Агенцията по обществени поръчки, решението ще бъде обявено и в официалния вестник на ЕС. Обществената поръчка обхваща близо 12 800 машини, които ще бъдат профилактирани, за да бъдат технически изправни и да сме сигурни в безпроблемното машинно гласуване в страната и извън страната по време на изборите за президент и вицепрезидент.

- В пленарната зала дебатът за машинния вот беше свързан именно с опасения, че някой “може да пипа” в техниката. Сигурни ли са машините за честен и прозрачен вот, или депутатите трябва да търсят нов тип гласуване?

- Тези машини дават максимално висока гаранция за сигурността на вота, за неговата честност и за правилното отчитане на всяко гласуване! Имаме съвременни машини, които отговарят на всички изисквания за прозрачен изборен процес.

Искам да разсея мита, че България е единствената държава - членка на ЕС, в която се гласува с машини. И Белгия гласува със същите устройства, произведени от Smartmatic, но редът, по който се извършва самото гласуване, е малко по-различен. Това, което изключително много отличава нашия начин от машинното гласуване в Германия през 2005 г. например, е обстоятелството, че машините, с които разполагаме, позволяват да се отпечата разписка. Тя удостоверява вота и всеки гласувал чрез машина може да е сигурен, че е отчетен точно неговият глас. Разписката се преброява от секционната комисия и има допълнителна сигурност, че вотът е отчетен правилно.

Имаме и предварителна параметризация на машините и тяхното удостоверяване, извършвано от ЦИК, Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, агенциите по метрология и по стандартизация. Инсталирането на софтуера се извършва при максимална публичност - с представители на институциите, на кандидатите, медии. Цели се максимална откритост, сигурност и гаранция, че не е направено нищо скрито, а машините функционират.

- Разписките и преброяването на вота останаха отворен въпрос с промените в Изборния кодекс, ЦИК ще решава. Какво ще се случи при разминавания в броя разписки и отчетеното от машината? Ще имам ли право на нов вот, ако машината не разпечата цяла разписка?

- Предстои ЦИК да вземе решение, свързано с прилагането на новата редакция на чл. 271 от Изборния кодекс. Бе въведен принципът, че броят на машинно гласувалите избиратели е равен на броя на отчетените в машинния протокол. Целта на разписката не е да бъде бюлетина, а да е удостоверение, което да покаже на избирателя как е гласувал, и за правилното отчитане на неговия вот от машината. Отчитането става съгласно чл. 271 от ИК, къде ясно е указано, че след приключване на гласуването секционнната комисия отчита резултатите от машинния вот, като преброява бюлетините от устройствата.

- Гласуването на машина в повечето секции в страната и в чужбина не обезсмисля ли многото членове в СИК?

- Броят на членовете на СИК следва принцип, който важи за конституирането на всички други избирателни комисии - съобразен е с броя на парламентарните партии и коалиции.

- Възнагражденията за комисиите ще са като на парламентарните избори, но при президентските бюлетината е по-проста, процедурата е по-централизирана. Трябва ли промяна и достатъчен ли е стимул от 15 евро на човек за правилно попълнен протокол?

- Сумата на възнаграждението не зависи от сложността на избора. Тя зависи от дейностите, които ще извърши избирателната комисия, а те са еднакви при всички видове избори. СИК са доста и общата сума не е никак малка, но участието в изборни органи изисква и възнаграждение. Според мен то е адекватно и съобразено с действителността, както и с практиката от предходни избори.

- Още при встъпването си в длъжност акцентирахте на обучителното звено и подготовката на членовете на избирателни комисии. Докъде стигна организацията?

- Има нужда от повишаване на квалификацията на участващите в изборния процес. Процедурите са усложнени и има необходимост от подготвени и компетентни хора. И участието в обучителни мероприятия на ЦИК ще бъде удостоверявано.

- Трябва ли да се добави образователен ценз?

- Образователен ценз за членовете на СИК не е необходим. Акцентът трябва да е обучението и познаването на изборния процес и законодателство. Това е много по-практично решение. Образователният ценз не гарантира познаването на Изборния кодекс, няма гаранция, че висшист ще се справи по-добре от човек със средно образование, който има достатъчна подготовка и може да приложи закона правилно. Това е и европейската практика.

- Изборният кодекс отново бе прекроен със заявка, че това ще се случи пак до края на годината. Какви поправки са необходими, или трябва изцяло нов кодекс?

- Многото промени в различни посоки водят до объркване и усложняване на изборния процес, което води до проблемно упражняване на избирателното право. Не бих си позволил да давам препоръки на законодателя.

Изборният процес не е лесен, защото трябва да се спазват съвременните демократични стандарти, изискванията на конституцията, както и правото на ЕС. Според мен причините за промени в Изборния кодекс от 2007 г. до момента са две - изискването да се съобразим с разпоредби на правото на ЕС, доколкото те са относими за изборния процес на конкретната държава, и с волята на конкретните парламенти, която е обслужвала различни цели, които съвсем не е задължително да са свързани с прилагането на европейското право, но така или иначе са имали своето основание и обосновка в решенията на законодателя. Доколко тези изменения са били конституционносъобразни можем да видим от решения на Конституционния съд.

Под конюнктурни изменения имам предвид и текстовете, които ограничаваха броя на секциите извън държавите, които не са членки на ЕС. Имало е мотиви за това изменение, но как то гарантира, че всеки български гражданин може да упражни избирателното си право, независимо къде живее?

Допълнителните изменения за облекчаване на изборния процес би трябвало да са в посока рационализиране - процесът да е по-лесен, по-ясен и по-прозрачен. Или да се потърси унификация на различните избори, защото в момента има специфики в конституирането на органите, в начина на провеждането и отчитането на резултати. Не бих могъл да давам препоръки на законодателя, нито ЦИК може да го прави според правомощията си в чл. 57 от ИК. Достатъчно е, че комисията подготвя всеки път след изборите доклад до Народното събрание, а също така има право да дава и методически указания.

Като юрист винаги държа на прилагането на закона не според неговия формален смисъл, а според неговия дух. Принципите на избирателния процес са обвързани с конституционно уреденото избирателно право и с основното разбиране, че изборът трябва да е ясен, честен и преди всичко законосъобразен. Имаме достатъчно механизми, с които да гарантираме упражняването на изборното право и отчитането на резултата. А самото упражняване на правото е правомощие на всеки гласоподавател. Ще повторя - никой не може да бъде задължен да гласува, тъй като това е негово право, на което не съответства никакво задължение.

- Избирателната активност продължава да пада, как да я вдигнем?

- Единственият начин е избирателите да бъдат уверени, че техният глас ще бъде отчетен по най-честния начин.

- Избирателен район “Чужбина” бе премахнат окончателно от ИК. Една от причините бе твърдението, че държавата няма представа колко са и как са разпределени българите зад граница. Трябва ли нов тип структуриране на избирателните списъци?

- Район “Чужбина” имаше за цел не да покаже какви са и колко са българите извън страната. Въвеждането му бе опит за по-лесна организация на изборите, която обаче не беше докрай изяснена в закона. Създаването му беше само декларативна правна норма, зад която нямаше конкретна регулация. И сега има достатъчно сериозни възможности българските граждани, които живеят извън страната, да упражнят правото си на глас.

Настоящата регулация, която, от една страна, е свързана с правомощията на МВнР, и от друга, на Главна дирекция ГРАО, позволява да бъде отчетен броят на българските граждани извън страната и без организация, свързана с нов избирателен район. И сегашната уредба би позволила честни избори с възможност за максимално широко участие. Последващи изменения в тази посока нямат особено практическо значение. Подходът, който е възприела България, е широко приет. Другият вариант е да гласуваш само в държавата, чийто гражданин си. Броят на държавите, които го ползват, е по-ограничен, там се използва доста по-архаичен принцип на гласуване, който не съответства на съвременните стандарти на упражняване на избирателното право.

- Необходима ли е промяна в районирането за парламентарни избори - депутатите от Видин се избират с много по-малко гласове отколкото тези в София?

- Въпросът е много добре решен в конституцията - няма го така наречения задължителен и обвързващ мандат. Народният представител, който е избран от една област, не е представител само на избирателите от този район, а на всички български граждани. Да, броят на мандатите може да следва някаква демографска тенденция. Но и в ЕС с оглед свободното движение на хора е предвиден принципът, който вече споменах. Далеч съм от тезата, че всеки може да гласува където си поиска. По-скоро трябва да се гласува не с оглед на населението в определен район, а според регистрацията, адреса и мястото на пребиваване за определен период от време. Дали той ще бъде 6 месеца или година, зависи от законодателя.

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