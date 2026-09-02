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Само в "24 часа" на 2 септември: Защо на лекарите е забранено да помагат на блъснати и припаднали до болницата

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Само в "24 часа" на 2 септември четете:

Защо на лекарите е забранено да помагат на блъснати и припаднали до болницата

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Вижте първите страници на "24 часа" от 1 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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