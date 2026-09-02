Само в "24 часа" на 2 септември: Защо на лекарите е забранено да помагат на блъснати и припаднали до болницата

Само в "24 часа" на 2 септември четете:
Защо на лекарите е забранено да помагат на блъснати и припаднали до болницата
307 000 мъже в България живеят с мама - харчат за красиво лице и яко тяло
Тетрадки?! Напълни ми за първия учебен ден козметичния несесер! Първо изследване на "детските рутини за кожа". Колко струват продуктите от една "модерна рутина". И какво казват дерматолозите.
Защо паднаха кулите близнаци на 11.09.2001 г?
Тодор Живков в смъртоносния капан на Запада за соца
Терорист ли е Вапцаров, разстрелян, без да е изстрелял и един куршум
30 години София расте без нито едно ново училище
Вижте първите страници на "24 часа" от 1 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.