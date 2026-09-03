Само в "24 часа" на 3 септември: Държава и частник заедно ще строят магистрали и тунели

Само в "24 часа" на 3 септември четете:
Държава и частник заедно ще строят магистрали и тунели – поне 5 проекта до 2030 г. с нов закон
Вендинг машини за храна и кафе купуват за депутатите, правят календари, бележници и дипляни за 127 хиляди евро
България е на кинофестивала във Венеция, но трябва да се вгледате внимателно в афишите
Всяко четвърто семейство у нас поне с едно куче. В Румъния двойно повече
Какво са правили Хастара и Пуйката по тъмно на Витоша? Туристическа обиколка или са крили крадено беемве с пари и златни накити?
Вижте първите страници на "24 часа" от 3 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.