Ах, колко жалко е да си ченге!

Убеден съм, че в МВР и НСО работят и професионалисти, които знаят разликата между полиция и милиция, а не само ония натегачи от скандала с ареста в Струмяни на екоактивистката Гергана Петрова

Вече седмица мина, откакто МВР и НСО буквално се изакаха на метеното при посещението на Румен Радев в наводненото Струмяни.

Дори на премиера не допаднаха дайствията и обясненията на тези две структури около задържането на Гергана Петрова и поиска проверка. Очевидно впечатлен от реакциите в медии и социални мрежи.

Защото обясненията на службите за ареста на екоактивистката и още един човек напомнят най-мрачните времена на народната милиция. Ама вторият в този казус няма значение, защото очевидно не са успели да му намерят полицейска регистрация.

Вече съм убеден, че някой враг на 35-годишните промени в държавата

е заровил комунистическия дух в МВР и някогашното УБО,

което днес носи гордото име Национална служба за охрана. И през 2026 година този дух долетя в Струмяни и дори проговори чрез удобни сайтове и официални съобщения.

Гергана, за която никой и не подозираше, че се бори в Струмяни да има вода, се оказа, че преди 13 години пак била арестувана. И то във връзка с убийството на тогавашния ѝ съпруг.

Да де, ама всъщност МВР, вместо да оправдае абсолютно ненужния арест при посещението на премиера, на практика призна, че 13 години полицията е неспособна да открие убиеца. Което си е нещо обичайно за България и няма връзка с политиката, а с кадрите. Защото

Гергана нито е била обвинена през 2013 г.,

дори не е изстрадала обичайното 72-часово задържане с прокурорско разпореждане.

А след две години разследване нито предполагаемото ѝ гадже, нито тя са обвинени за смъртта на бившия ѝ съпруг. Напротив - разследването е завършило с указания от прокурора да продължат да търсят убиеца, защото за тази версия с Гергана не могат да се открият никакви доказателства.

В нормална държава тази полицейска регистрация щеше да е отдавна изтрита. Но не, в България

всяко минимално провинение се пази в архивите на МВР

завинаги. И се вади в подходящ момент, когато някой конкретен човек трябва да бъде ударен.

В случая с Гергана не е ясно каква е причината, тъй като тази жена и дума не е казала срещу властта или пък е опитала да посегне на премиера. Между другото, погледнете отново снимките от ареста и се запитайте така ли трябва да изглежда един полицай? Ако по времето на Държавна сигурност, когато тези хора ги наричаха с обидното “ушев” заради доносите срещу враговете, този външен вид да е бил опрятен, днес едва ли може да се определи като “приличен”. Но “ушевите” очевидно не са останали само в МВР, а са се пренесли от УБО в НСО.

Само ден след като вътрешното министерство изсипа всичко, каквото има срещу екоактивистката, слава богу поне скрито под “източници от МВР”, НСО реши да се намеси официално.

По време на мероприятието е установено лице с поведение, значително отличаващо се от поведението на другите присъстващи граждани и журналисти. След последвал отказ на гражданина, представил се и за журналист, да се легитимира с журналистическа карта и документ за самоличност, е потърсено съдействие от униформени служители на Министерството на вътрешните работи за установяване на неговата самоличност.

Националната служба за охрана напомня, че се придържа строго към разпоредбите на приложимото към дейността на службата законодателство и че разпорежданията на служителите по охраната са задължителни за изпълнение както за гражданите, така и за охраняваните лица, гласи официалното изявление на службата. На автора, и на този, който му е наредил да съчини подобен текст, е добре да се напомни, че тия граждани плащат заплатите на държавните гардове.

Навремето силно се жегнахме от Симеон Сакскобургготски, че имаме нужда от смяна на чипа, и го приехме за проява на царско високомерие. А тъжната истина е, че липсата на каквито и да било истински реформи в службите у нас направиха възможна и еднакво пропорционална наглостта както на катаджиите на пътя, така и на политиците във властта. Която и да е тя. И не става дума само за лошо домашно възпитание.

В тези вече 30 години, изработени като журналист, съм се сблъсквал с полиция и националната служба за охрана при управлението на всеки един премиер от Иван Костов насам. И помня години, в които в НСО имаше едни офицери, които отговаряха за гражданите при посещение на премиер или президент, където и да било.

Със собствените си очи съм виждал как при посещение на Сакскобургготски в Пазарджик например този

офицер безпогрешно разпозна и изолира сам, без подкрепление, човек, който определено не изглеждаше добре

Без белезници, без арести, без скандали. Мирно, тихо и възпитано го отведе настрани, а половин час по-късно видях същия човек да си се разхожда в центъра на Пазарджик.

Присъствал съм и на сценка, при която на събитие с Бойко Борисов зад гърба му се промъкна гневен гражданин, който започна да хвърля стотинки по премиерската глава. Отново мирно и тихо беше изведен от охраната, без арести и без след това да се налага да се обяснява кой какъв е и кой на кого какво точно е наредил и кой каква полицейска регистрация има.

Тези хора вече ги няма.

Едни напуснаха, други ги скриха

Не ми се иска да вярвам, че са останали само тези натегачи, които удрят с доноси неизвестната до оня ден Гергана Петрова, а утре може да го направят с всеки гражданин, който се отличава от мнозинството.

На финала, понеже съм убеден, че в системата работят и добри хора, които знаят по какво полицаят се различава от мицифайката, искам да им се извиня за грубия език. И да помоля началниците им, ако е възможно - нека ги извадят напред, за да потъне шлаката. Защото при следваща власт тя пак ще демонстрира подобно усърдие, което носи обаче обратен ефект.