Кризата в Сеута - наказание за Испания заради Газа и Иран?

Канали, свързани с Израел и Русия, стоят зад дезинформацията, подтикнала хиляди мароканци да щурмуват Сеута, твърди испанският премиер Санчес. Според него това е наказание за Мадрид заради позицията му за Газа и Иран.

Новият политически сезон в Испания започва, а една тема доминира заглавията - кризата в Сеута. Десните от Народната партия и от Вокс организират протест в подкрепа на жителите на града. Те обвиняват правителството в провал, невъзможност да се разреши настоящата ситуация и капитулация пред Мароко, информира сайтът democrata.es.

Кой стои зад дезинформационната кампания?

В началото на седмицата Санчес обвини „международно крайнодясно движение" с „връзки в Русия и Израел", че е организирало мащабна дезинформационна кампания, която е довела до кризата на 30 юли, когато само в рамките на часове близо 80 000 души преминаха нелегално границата между Мароко и испанския ексклав Сеута.

Според испанския премиер доклад на Европейската служба за външна дейност (EEAS) стига до заключението, че именно канали, свързани с Израел и Русия, са разпространявали подвеждаща информация, която е мотивирала десетки хиляди мароканци да се опитат да преминат границата. Според Санчес ставало дума за наказание към Мадрид заради позицията му по отношение на войните в Газа и Иран. От EEAS официално не са потвърдили информацията.

Опозицията в Испания обвинява Мароко за инцидента, но министър-председателят отрича да има подобни доказателства. В същото време испански медии съобщиха, че по данни на гранична полиция представители на мароканските власти са давали указания на мигрантите как да преминат границата. Доклад по темата бил предоставен на съда, съобщи „Ел Еспаньол". Действията могат да се обвържат и с мароканските претенции към Сеута и Мелия, които са били потвърдени от официални лица в Мароко след инцидента в края на юли, твърди още изданието.

Кризата в Сеута продължава

В интервю Педро Санчес призна, че макар повечето мароканци да напуснаха Сеута в рамките на часове, около 5000 все още се намират в испанския ексклав. Според регионалния президент Хуан Хесус Вивас, който е представител на опозиционната Народна партия, става дума за 10 000. 1200 от мигрантите са непридружени непълнолетни, които ще бъдат прехвърлени в приюти на иберийския полуостров, обяви Санчес. Останалите трябва да кандидатстват за убежище. Тези, които са навлезли на испанска територия по икономически причини, ще бъдат депортирани, уточни премиерът.

В същото време напрежението в Сеута ескалира, отбелязва „Политико". Няколко испански войници бяха ранени миналата седмица, след като група мигранти ги замерва с камъни. В неделя пък трима души бяха арестувани по обвинение, че са хвърляли коктейли „Молотов" по патрул.

Пред испански и международни издания местните в града с население от 80 000 души се оплакват от хаос и нападения. „Обикновено възрастните хора прекарват лятото на плажа, но вече не могат", казва пред „Политико" Халид Али Амар, който има ресторант близо до плажа „Трамполин", който мигрантите превърнаха във временен лагер през лятото.

Миналата седмица главната прокурорка на Испания Тереса Перамато посети града и потвърди, че се наблюдава ръст на престъпността. В същото време местните власти разследват и редица случаи на насилие срещу мигранти.

В града от десетилетия съжителстват християни и мюсюлмани, но в последните седмици напрежението расте, пише „Ел Паис". Изданието разказва как местните се страхуват да напускат домовете си, за да не влезе някой и да се настани в тях. В същото време миналата седмица жители на Сеута щурмуваха мигрантския център и изгориха покъщнината на мароканците там. „Ще се върна в Мароко само мъртъв", казва пред испанското издание 20-годишният Хандала Бектиб, който казва, че обратно в родината си не може да изкарва достатъчно пари, за да се грижи за болния си баща. От другата страна са хора като Африка Гонсалес, която се тревожи за децата си, които от повече от месец не са излизали, защото се страхуват да не бъдат нападнати.

Ако дългосрочно решение не бъде взето скоро, местните се опасяват, че насилието ще ескалира. На първи септември правителството на Педро Санчес одобри отпускането на 309 милиона евро за ексклава, които да покрият необходимите хуманитарни и инфраструктурни разходи. Премиерът каза още, че се очаква крал Фелипе VI да посети града в Северна Африка.