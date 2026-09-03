Лили Иванова - крехка, малка.... ОГРОМНА и ВЕЧНА!

В повечето световни класически романи главните героини винаги са нежни, малки, крехки жени, но ОГРОМНИ като воля, сила на духа и волята, изпълнени с любов и вяра!
Нашата ОГРОМНА и ВЕЧНА Лили е същата героиня, но в свой личен, изумителен роман, без съмнение достоен да бъде наречен СВЕТОВЕН!
С Наско имахме честта да бъдем от нейните специални гости на вчерашния и концерт. Огромно удоволствие...
Всичко, което тази ВЕЛИКА ЖЕНА заслужава е казано за нея. Няма да остроумнича. Просто два часа с Наско, всеки един миг, изпитвахме ГРАНДИОЗЕН РЕСПЕКТ към Лили за всичкото, което е!
Благодаря на Съдбата, че съм нейна съвременничка и нееднократно на живо Тя успя да разтърси извън мащаб моите сетива!
Благодарим ти, Лили, за поканата и вниманието към нас, но най-много ти благодарим за това което си и за това, което толкова години даряваш на хората!🙏🏻❤️
Не спирай да бъдеш невероятният пример!✨
С ОГРОМЕН РЕСПЕКТ към теб!
Обичаме те!
От Фейсбук.