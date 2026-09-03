Лили Иванова - крехка, малка.... ОГРОМНА и ВЕЧНА!

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В повечето световни класически романи главните героини винаги са нежни, малки, крехки жени, но ОГРОМНИ като воля, сила на духа и волята, изпълнени с любов и вяра!

Нашата ОГРОМНА и ВЕЧНА Лили е същата героиня, но в свой личен, изумителен роман, без съмнение достоен да бъде наречен СВЕТОВЕН!

С Наско имахме честта да бъдем от нейните специални гости на вчерашния и концерт. Огромно удоволствие...

Всичко, което тази ВЕЛИКА ЖЕНА заслужава е казано за нея. Няма да остроумнича. Просто два часа с Наско, всеки един миг, изпитвахме ГРАНДИОЗЕН РЕСПЕКТ към Лили за всичкото, което е!

Благодаря на Съдбата, че съм нейна съвременничка и нееднократно на живо Тя успя да разтърси извън мащаб моите сетива!

Благодарим ти, Лили, за поканата и вниманието към нас, но най-много ти благодарим за това което си и за това, което толкова години даряваш на хората!🙏🏻❤️

Не спирай да бъдеш невероятният пример!✨

С ОГРОМЕН РЕСПЕКТ към теб!

Обичаме те!

От Фейсбук.