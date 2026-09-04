Само в "24 часа" на 4 септември: Пазят ли калцуните или носят зараза в болниците?

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Само в "24 часа" на 4 септември четете:

6 месеца търсят кой е насочил камерата към голите пациентки в кабинета на д-р Иванов

Ефектът на фунията в дефилето в Кресна ще ни тормози още 5 г. - анализ на Тони Маскръчка

Специално интервю с италианския архитект на българския волейболен успех Джанлоренцо Бленджини преди европейското първенство, което започва на 9 септември в София

Ще завие ли Европа надясно? Лакмусът са идващите важни германски избори - интервю с Любомир Кючуков бивш зам.-министър на външните работи, директор на Института за икономика и международни отношения

Специални страници "Здраве"

48 специални страници за Пловдив

Вижте първите страници на "24 часа" от 4 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.