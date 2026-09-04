Ефектът на фунията в дефилето до Кресна ще ни тормози още 5 г.

В края на седмицата ще е предпоследният щурм към гръцките плажове за 2026-а, а 10-годишният нерешен проблем вече създава конспиративни теории

През октомври вече няма да има задръствания по пътя за Гърция! Това е оптимистичната и реална прогноза за всички, които непрекъснато питат защо висят с часове в задръствания по главен път Е-79 от Симитли до Кресна.

Така ще е до следващата пролет (с малки изключения – около празниците). Лятото си отива, а с него и последните масови пътувания до Бяло море. Имайте още малко търпение и след това няма да се пише в социалните мрежи: “Знаете ли какво става? Стоим вече час и не помръдваме”.

Пословичните колони от леки коли, тръгнали на юг, раждат шеги и закачки: “Откъде почва хорото?”. Когато някой пък случайно мине рано сутрин спокойно през дефилето,

бърза да се похвали, че го е взел “на екс”

и да предизвика завист у другите шофьори, поспали повечко и тръгнали по-късно на път.

“Закъде сте се разбързали, морето няма да избяга”, “Не плачете, нали сте на сянка в дефилето. К'во да кажем ние на полето”, “Станете в 3 ч, ние тогава тръгваме към нивите с тютюна, не е страшно” - това са другите често срещани закачки и подмятания.

Докато пътуващите висят в колоните, хвърлят по една “благословия” на “зелените”, които години наред спираха строежа на този участък от магистралата, управниците, които “откраднаха парите и няма за довършването на пътя”, стигат и до конспиративни теории, че нарочно строежът се бави, за да откажат българите да пътуват на юг и да не оставят парите си в Гърция, а по нашето Черноморие. Някои стигат и по-далеч - “виждат” в колоната нарочно инфилтрирани коли, които вместо с 50 км/ч се движат с 20 и така запушват пътя.

Конспирация се привижда и във всеки аварирал товарен камион, заради който колоната не се движи.

Засега изнервените водачи не са се сетили да фокусират гнева си върху някого, който нарочно предизвиква

свлачищата в дефилето при всеки по-обилен дъжд

А тежкият трафик към Гърция по магистрала “Струма” през граничния преход Кулата е от близо 10 г. и става все по-непоносим от лято на лято. Оттогава започна масовото плажуване на българи и румънци по курортите в Северна Гърция. И ако допреди 2-3 г. колоните се образуваха основно около почивни и празнични дни, сега вече и в работни придвижването от Симитли до края на Кресна и началото на лот 3.3 на магистралата е истинско изпитание за нервите на пътуващите.

Участъкът от магистрала “Струма” от около 20 км в Кресненското дефиле остана незавършен и така се образува ефектът на фунията. От двете страни на дефилето има вече пуснати участъци от магистралата, където колите се движат обикновено в две колони поне със 100 км/ч, а на входа и изхода на дефилето преминават в една лента с два пъти по-ниска скорост и така стават тапите.

Няма как път, проектиран за преминаване на 700 коли за час, да поеме трафик от 2000

в най-натоварените дни, без да се наложи дълго изчакване. Друга специфика на пътя за Гърция е и преминаването му през центъра на Кресна. Е-79 разделя града и интензивното движение създава неудобства на местните жители, които трябва да пресичат.

През годините имаше няколко тежки катастрофи с убити пешеходци. Заради това миналото лято бе поставен светофар, но и в него летовниците привиждат причина за забавяне на движението.

Дали един надлез (пасарелка) би бил по-добър вариант за преминаване на пешеходците, вероятно специалистите по пътища по-добре са преценили, но такъв не бе направен. В момента се строи обход на Кресна от около 2,6 км, така че трафикът към Кулата и обратно да бъде изведен от града и придвижването на местните жители да стане по-спокойно.

Обходът се очаква да е готов до края на 2027 г., но той едва ли ще облекчи пътуването, тапите ще се преместят около него, защото така или иначе Кресненското дефиле остава тясното място. Властта вече увери, че работи интензивно за изграждане на поне платно в посока Кулата – София извън дефилето, но това едва ли ще стане по-рано от 5 г. И все пак ще се облекчи движението.

Паралелно с това се проектира и платното за движение в обратна посока също да бъде изнесено извън дефилето, но и за това трябват много години и средства и едва ли скоро ще стане.

И ако туристите все пак отиват до Бяло море и може да се позабавят по пътя, то засиленият трафик е много неприятен за жителите на Благоевград, Кресна, Сандански, Петрич, на които им се налага да пътуват или по лични причини, или по работа.

Важно е да се отбележи и това, че в последните години голяма част от колите по пътя за Гърция са чуждестранни. Пътуващите по тази дестинация няма как да не са забелязали висока концентрация на румънци, при които също има тенденция за летуване в Северна Гърция. Увеличават се и сърбите, които избират да минат през България.

В края на тази седмица, когато започва дълъг уикенд,

е предпоследният щурм към Гърция за годината, а после около 22 септември ще са последните масови пътувания на юг, за да се използват и топлите дни, а и намаленията по гръцките курорти.

В Румъния учебната година започва на 7 септември, в Сърбия вече започна на 1-и, така че има надежда за българите, че сега движението ще е една идея по-спокойно.

От октомври тапите ще са по-малко, до май догодина, когато отново ще се появят километрични колони и чакане с часове по главен път Е-79 в Кресна и Кресненското дефиле.

И така още поне 5 лета. Тренирайте за идното лято ставане рано сутрин и пътуване по хлад, за да стигнете навреме и в добро настроение. Пазете си нервите, ще ви трябват още няколко години.