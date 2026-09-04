Защо скъпата храна прави инфлацията по-болезнена

Структурата на разходите на преобладаващата част от българските домакинства е такава, че още дълго ще усещаме ефектите от нарастването на цените, и то по най-болезнения начин. Защото твърде голяма част – около една пета от разходите ни, са за базови нужди като храна.

За тези цени икономистите казват, че са нееластични. Бизнесите, които се занимават с производство и продажба на храни, много лесно могат да прехвърлят нарасналите си разходи върху крайната цена, защото купувачите няма къде да отидат - ще продължат да купуват храна. Същото е и с горивото, лекарствата – все неща, от които няма как да се лишим.

Това е бедата на семейните бюджети – дори инфлацията някак си да намалее до почти пълно изчезване, тя вече е направила каквото е могла. Стопила е доходите на хората. Дори в държавите с по-висок стандарт на живот да харчат повече за жилищата си, разходите на българина за храна са твърде високи и създават усещането за прогресивно обедняване.

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