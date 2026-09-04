ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Засилва се инвестиционното сътрудничество меж...

Времето София 30° / 28°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23502534 www.24chasa.bg

Защо скъпата храна прави инфлацията по-болезнена

728
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Търговците ще бъдат глобявани с процент от оборота, ако притискат доставчиците на храни за отстъпки и ниски цени, гласят последните поправки на закона за защита на потребителите

Структурата на разходите на преобладаващата част от българските домакинства е такава, че още дълго ще усещаме ефектите от нарастването на цените, и то по най-болезнения начин. Защото твърде голяма част – около една пета от разходите ни, са за базови нужди като храна.

За тези цени икономистите казват, че са нееластични. Бизнесите, които се занимават с производство и продажба на храни, много лесно могат да прехвърлят нарасналите си разходи върху крайната цена, защото купувачите няма къде да отидат - ще продължат да купуват храна. Същото е и с горивото, лекарствата – все неща, от които няма как да се лишим.

Това е бедата на семейните бюджети – дори инфлацията някак си да намалее до почти пълно изчезване, тя вече е направила каквото е могла. Стопила е доходите на хората. Дори в държавите с по-висок стандарт на живот да харчат повече за жилищата си, разходите на българина за храна са твърде високи и създават усещането за прогресивно обедняване.

Материал по темата четете тук.

Търговците ще бъдат глобявани с процент от оборота, ако притискат доставчиците на храни за отстъпки и ниски цени, гласят последните поправки на закона за защита на потребителите

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Редакционни

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Телефон, студио и офис в джоба - как един телефон променя ежедневието ни (Видео)