Доц. Момчил Баев: Сифилисът се предава и с целувка, спи в тялото до 15 години, после удря смъртоносно

Изложени сме на риск при всеки сексуален контакт - презервативът предпазва донякъде, но не изцяло

- Доц. Баев, доколко е сериозна епидемиологичната ситуация със сексуално предаваните инфекции в България? Притеснителна ли е?

- Мен ме притеснява. Голяма част от тези инфекции не се диагностицират или се откриват късно, което усложнява лечението и стимулира резистентността.

- Като говорим така, да не накараме читателите да спрат да правят секс?

- В никакъв случай. Хората не бива да се страхуват от секса. Просто трябва да познават рисковете, да се предпазват и да се изследват редовно. Всяка инфекция, открита навреме, е много по-лесна за контролиране или лечение.

- Колко често трябва да се изследваме, ако водим активен сексуален живот, например да кажем с 5-6 партньори годишно?

- Хората, които са сексуално активни, трябва да се тестват минимум един-два пъти в годината за ХИВ, сифилис, хепатит B, хепатит С, хламидия и гонорея. Много лаборатории вече предлагат и пакетни услуги за всички тези изследвания. А за хората, които имат по-активен сексуален живот, препоръката е три-четири пъти в годината.

- Колко време след последния секс трябва да изчакаме, за да сме сигурни в резултата на изследването?

- Като общо правило лабораторните изследвания дават най-точна и категорична картина за сексуалните контакти, които са осъществени един месец преди самото тестване. Важно е да се има предвид т.нар. диагностичен прозорец - непосредствено след заразяване някои тестове могат да дадат отрицателен резултат.

- Добре, а хората с постоянни партньори трябва ли да се изследват?

- Разбира се, че трябва да се изследват също толкова често като хората без партньори. Партньорът не е гаранция за сексуално здраве. Първо, защото никой не може да бъде 100% сигурен, че неговият партньор не е имал други сексуални контакти по време на връзката. Второ, защото инфекцията може да е придобита преди връзката и да остане безсимптомна дълго време.

- Доколко може да има превенция за сексуално предаваните инфекции?

- Превенция може да има и действието ѝ е добре проучено. Сексуално предаваните инфекции са сред хората от доста дълго време, което е дало възможност на изследователите да намерят подходите за превенция. Освен кондомите, които в много от случаите предотвратяват инфектирането, общественото здраве е открило и нови по-съвременни методи за превенция. ХИВ инфекцията например вече се предотвратява не само чрез презерватив, а и с предекспозиционна и постекспозиционна профилактика. Това са фармакологични средства, които гарантират над 99%, че защитават от вируса. Медикаментите се предписват от лекар, който прави сериозна оценка на риска, преди да се даде рецептата. Лекарят оценява индивидуалния риск според сексуалното поведение, броя партньори и употребата на презервативи.

- Добре, да кажем средно шест различни сексуални партньори годишно поставят ли ни под риск? Като добавим, че използваме презерватив.

- Ако не употребява психоактивни субстанции и използва презерватив, не е необходима предекспозиционна профилактика. Но не съществува конкретна математическа формула или “точна цифра” за брой партньори, която да служи като граница за препоръчване на подобна терапия.

- Презервативът предпазва ли ни достатъчно от полово предавани инфекции?

- Краткият отговор е не. Сифилисът например може да се предаде чрез целувка - това е заболяване, с което не успяваме да се справим като общество по няколко причини.

Профилактиката и диагностиката на инфекцията са на много ниско ниво в страната, няма безплатни изследвания за инфекцията, единствено неправителствени организации правят такива кампании.

Освен че тези изследвания не са достатъчно достъпни за гражданите, тестовете в България далеч не са анонимни и конфиденциални. След положителен резултат за сифилис лабораторията изпраща известие до Регионалната здравна инспекция с данните на пациента. Въпреки че има някаква система за зашита на данните, хората се притесняват за анонимността си. Освен това в обществото липсва информация за заболяването - заразяването, проявите му, лечението и т.н.

- Кажете - какво представлява сифилисът?

- Сифилисът е най-тежката диагноза по отношение на епидемиология на сексуално предаваните инфекции. Първата фаза на заболяването може да премине незабелязано и без значима симптоматика. При наличие на симптом се появява образувание на мястото на инфекцията - например по гениталиите, около ануса или в устата. То може да изчезне само за няколко седмици, което създава фалшиво усещане, че проблемът е отминал. Образуванието прилича на някаква пъпка или херпес и не е нещо, което няма да забележи човек. То е по-голямо и по-твърдо от афта и изчезва от само себе си само за няколко седмици. Проблемът е, че когато се махне, хората си мислят, че всичко е приключило.

Безсимптомната фаза обаче може да продължи много дълго време, дори 10-15 години. Но болестта не просто живее в тялото на човека, тя се развива и в един момент започват сериозни увреждания на различни органи и системи в тялото. Например сърдечносъдовата или дихателната. Не се случва рядко и е много страшно сифилисът да обхване и мозъка - невросифилис. Заболяването може да засегне централната нервна система и да я увреди необратимо. Сифилисът е смъртоносно заболяване, но дори и в тази напреднала трета фаза може да се излекува.

Виждал съм някои тежки случаи на хора със сифилис, които са в най-тежкия четвърти стадий. Заболяването е довело до пълна парализа на тялото, увредени са говорните способности, артикулацията и е грозно да го кажа, но човекът е като зеленчук.

- Как се заразяваме със сифилис и има ли много заразени хора в България?

- Бих казал, че проблемът е сериозен от епидемиологична гледна точка. И заради тежестта му, и заради инвалидизацията, която може да причини. Сифилисът може да се предаде от майка на дете по време на бременността, а често дава тежки и необратими увреждания върху плода.

Изложени сме на риск от сифилис при всеки сексуален контакт. Проблемът е, че презервативът не е 100% гаранция срещу заболяването - той предпазва половите органи, но не и другите лигавици.

- Тоест, ако заболяването навлиза през устата, няма средство, което да предпазва? А ако се използва презерватив при орален секс?

- Много рядко съм чувал някой да ползва презерватив при орален секс - дори не ми се струва реалистично.

Тестовете са най-достъпната и най-лесна профилактика за сифилис. И за да не уплашим читателите - в ранния стадий - до 1-2 години, сифилисът не е опасен. Може да се излекува и няма да нанесе никакви щети върху тялото.

- Кои са другите често срещани инфекции по полов път и как се предават?

- Сред най-честите са хламидия и гонорея. Те се предават чрез телесни течности, включително и слюнка, а лечението е антибиотично. Изследването за хламидия и гонорея често се прави неправилно - само с уретрален или вагинален секрет. Важно е да се изследва и аналната област, и гърлото.

- Тоест всяка година отиваме, взимат ни кръв за ХИВ, сифилис и хепатитите, после секрети отвсякъде за хламидия и гонорея?

- Да, точно така. Много е важно заедно с резултатите от тестването лабораториите да представят и антибиограми. Това е допълнително тестване по време на самото изследване, което показва на кои антибиотици е чувствителен микроорганизмът на заболяването. При хламидия и гонорея често имаме много висока степен на резистентност към популярните антибиотици. Затова е важно и лекарят, когато насочва пациента за изследване, да отбележи, че трябва антибиограма.

Хламидията и гонореята често протичат безсимптомно и при двата пола. Инфекцията живее в организма, еволюира и се предава на други сексуални партньори.

Все пак, ако има някаква симптоматика, то това е вагинално течение, което често може да бъде объркано и с цистит, гъбична инфекция и др. Ако гонореята и хламидията останат неизлекувани, може да увредят репродуктивните способности и при двата пола.

- Опасните щамове на HPV, каква е симптоматиката при тях?

- HPV може да засегне гениталиите, устната кухина и гърлото. Някои щамове повишават риска от различни онкологични заболявания, включително рак на гърлото.

Има схващане, че вирусът е проблем само за жените и тяхната репродуктивна функция, но еднакво сериозен е проблемът и за мъжете, защото вирусът повишава риска от онкологични заболявания.

Папиломите на опасните щамове на HPV често са разположени върху половите органи, в устната кухина, а тестването се случва чрез секрет от съответната анатомична област.

Важно е да говорим за превенцията на HPV свързаните заболявания. Но трябва да кажем, че дори и да сме заразени с HPV, това не означава директно, че ще развием онкологично заболяване. Просто рискът се покачва.

Най-доброто и достъпно средство за превенция е ваксината срещу вируса - тя е безплатна за момичета от 10 до 18 г. и момчета от 10 до 14-годишна възраст.

За възрастни обаче ваксината не е особено достъпна - 120 евро на доза, а са нужни 3 дози за имунизация.

- Трябва ли ваксината да се поема от здравната каса за възрастни?

- Това е чудесна идея, защото тежестта на онкологичните заболявания, причинени от HPV, е изключително голяма. Ако здравната каса плаща ваксината срещу HPV, тя ще спести много пари от онкологични заболявания, за които лечението е в пъти по-скъпо.

- Справя ли се страната ни с превенцията и профилактиката на инфекциите по полов път?

- В общ смисъл усилията са недостатъчни. Имаме една национална програма за превенция и контрол на ХИВ. Тя има за цел да осъществява профилактика не само за ХИВ, но и за сексуално предаваните инфекции. А тази програма би следвало да разшири достъпа на гражданите и особено на групите в риск до скринингова диагностика и да се даде достъп до безплатни или поне евтини тестове. Така ще се справим със заболяванията, които увреждат репродуктивните способности на българина. Не правим достатъчно в контрола на заболяванията.