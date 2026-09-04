Политико: И да спечели изборите в неделя, Фридрих Мерц ще загуби

Изборите могат да задействат верига от събития за Мерц, която да доведе до падането му

Германският канцлер Фридрих Мерц е изправен пред сериозно политическо изпитание преди регионалните избори в Саксония-Анхалт в неделя. Очакваната убедителна победа на крайнодясната „Алтернатива за Германия" (AfD) може да задълбочи кризата около канцлера и да засили натиска за промяна в ръководството на Християндемократическия съюз (ХДС). Това пишат в свой анализ журналистите на европейското издание "Политико" Нетe Ньостлингер и Джеймс Анджелос.

Те отбелязват, че се очаква „Алтернатива за Германия" да спечели убедително в провинция Саксония-Анхалт и да завърши далеч пред консерваторите на Мерц, като се позовават на предизборните проучвания. Подобен резултат би показал по най-категоричен начин доколко крайната десница е укрепила позициите си и е изпреварила традиционните партии в големи части от страната.

Унижението за Мерц би било още по-голямо, ако AfD получи достатъчно гласове, за да си осигури абсолютно мнозинство в парламента на провинцията и да управлява сама. Поне от гледна точка на традиционните германски партии това би отредило на Мерц позорно място в следвоенната история на страната — като националния лидер, по чието време крайната десница за първи път след Втората световна война достига до реална управленска власт.

Но и останалите вероятни сценарии не носят особено облекчение за Мерц

Ако AfD не успее да спечели мнозинство за самостоятелно управление - сценарий, който според последните социологически проучвания изглежда все по-вероятен, оглавяваният от Мерц Християндемократически съюз (ХДС) ще бъде изправен пред поредица от почти неизпълними избори, докато се опитва да състави коалиция с леви партии. Подобен съюз вероятно ще бъде обречен още от самото начало, като едновременно с това ще зависи от подкрепата на крайната левица или крайната десница за приемането на закони.

Нарастват и опасенията, че AfD може да се подготвя за подобен сценарий, като оспори резултатите от изборите в неделя. Партията вече разпространи съобщения, поставящи под съмнение гласуването по пощата, а водещият ѝ кандидат Улрих Зигмунд също изрази подобни притеснения в социалните мрежи.

Независимо от резултата в неделя, изборите могат да задействат верига от събития за Мерц, вече определян като исторически слаб лидер, която в крайна сметка да доведе до падането му. Засега не е ясно и дали канцлерът има последователна стратегия за справяне с последствията.

В навечерието на вота Мерц почти изглеждаше в състояние на отрицание

„Днес не спекулирам какво ще се случи в деня след изборите", заяви той в телевизионно интервю миналата неделя. „Ще оценим ситуацията в светлината на изборните резултати и ще направим всичко възможно да предотвратим попадането на Саксония-Анхалт в ръцете на радикалите." Но канцлерът се изправя пред изборите в Саксония-Анхалт, както и пред още два вота на 20 септември, в изключително несигурна позиция. След едва 16 месеца на поста Мерц вече е най-непопулярният канцлер в историята според проучванията. Междувременно негови съпартийци консерватори тихомълком обсъждат сценарий, който по германските стандарти би бил забележителен: смяна на канцлера - т.нар. Kanzlertausch, или „размяна на канцлера".

„Като се има предвид недоволството, резултатите от социологическите проучвания и фактът, че догодина предстоят още избори... натискът за фундаментална промяна естествено ще се увеличи", заяви Юлиан Шахе, политик от ХДС от Магдебург, столицата на Саксония-Анхалт. „Напълно мога да си представя, че някои ще настояват Фридрих Мерц да се оттегли. Но дали това е решението, предстои да видим."

Още сега консервативни политици от Източна Германия не искат Мерц да участва в предизборната кампания. При редките му посещения в региона той беше освиркван. По време на визита тази седмица гневни избиратели го нарекоха „Пинокио" и „подстрекател към война", след което планираното му изявление пред медиите беше отменено. Журналистите правят преглед на вероятните сценарий за резултат от изборите:

Сценарий 1 - AfD идва на власт

Ако AfD спечели достатъчно гласове, за да управлява сама в Саксония-Анхалт, това в някои отношения би било по-прост и лесен изход за консерваторите на Мерц.

Някои политици от ХДС в провинцията виждат значителни предимства в подобен сценарий, който би дал на консерваторите нещо, с което AfD отдавна разполага - възможността да атакуват правителството от удобната позиция на опозицията. Консерваторите смятат, че управлението на AfD може да се превърне в пълен провал, който да развенчае мита около крайната десница и по-късно да позволи на ХДС да възстанови позициите си.

„В деня, в който Зигмунд стане премиер, с него е свършено", заяви Александър Ройшер, депутат от ХДС в Саксония-Анхалт, имайки предвид водещия кандидат на AfD. „Това е моята прогноза. Той ще се провали като премиер на провинцията. Няма да успее да изпълни всички обещания, които е дал."

Но и този резултат крие сериозни рискове, които могат да ускорят падането на Мерц, тъй като политическият натиск върху него и неговите консерватори вероятно ще се увеличи още след изборите в Саксония-Анхалт.

Очаква се AfD да спечели регионалните избори и в Мекленбург-Предна Померания, а партията се представя силно и в традиционно лявата крепост Берлин преди вота по-късно този месец. Догодина предстоят още четири регионални избора.

Депутати от ХДС се опасяват, че тежка загуба в Саксония-Анхалт може да доведе до поредица от нови сериозни поражения. Тя може също така да предизвика открит конфликт в партията по въпроса дали да се запази „санитарният кордон" около AfD — обещанието консерваторите да не управляват с крайната десница. Според някои консерватори именно това ограничение е засилило AfD, тъй като принуждава ХДС да управлява с леви партии.

Вече има признаци на открито несъгласие с обещанието на Мерц да не си сътрудничи официално с крайната десница, особено в източната част на страната.

„Всеки, който все още говори за санитарни кордони, не е разбрал знаците на времето", заяви през юли Михаел Кречмер, премиерът на източната провинция Саксония от ХДС.

Сценарий 2 - Консерваторите са принудени да управляват като правителство на малцинството с подкрепата на крайната левица

Ако AfD не успее да спечели абсолютно мнозинство, ХДС ще бъде принуден да се опита да управлява под някаква форма с останалите партии — вероятно всички те ще бъдат от левия политически спектър, включително крайнолявата партия „Левицата" (Die Linke). Но ХДС на Мерц е изключил официално сътрудничество не само с AfD, но и с Die Linke — която според социологическите проучвания се очаква да заеме трето място. В резултат ХДС вероятно ще трябва да сформира правителство на малцинството със социалдемократите от Германската социалдемократическа партия (ГСДП), които се очаква да останат четвърти, а евентуално и със „Зелените".

Но предвид разпределението на мандатите няма ясен начин да бъде избегната някаква форма на сътрудничество с Die Linke, ако ХДС продължи да изключва взаимодействие с AfD. Това би направило ХДС зависим от подкрепата на Die Linke при избора на премиер на провинцията и при приемането на законодателство.

Има прецедент за подобна конфигурация. В източните провинции Тюрингия и Саксония ХДС ръководи правителства на малцинството с официализирана подкрепа от Die Linke. Крайнолявата партия е заявила, че би подкрепила подобно споразумение и в Саксония-Анхалт, но ще поиска нещо в замяна.

Междувременно вътрешната съпротива в ХДС срещу подобна конфигурация нараства. Местна партийна структура на ХДС вече отхвърли всяка управляваща коалиция, която би могла да оцелее единствено благодарение на „добрата воля, търпимостта или изричното съгласие" на Die Linke. „Модел, който дава на „Левицата" де факто право на вето върху цялата работа на едно дясноцентристко правителство, е неприемлив", се посочва в документа.

В крайна сметка тези политици твърдят, че управлението заедно с леви партии активно засилва AfD, като ѝ дава оръжие за атаки и възможност да представя консерваторите като прикрити левичари.

Подобен сценарий може отново да предизвика вътрешен спор в ХДС за тактическата целесъобразност на „санитарния кордон" около AfD — и допълнително да отслаби партията политически.

Това би оставило Саксония-Анхалт практически неуправляема. А от гледна точка на националната политика още по-важно е, че подобна ситуация може да засили недоволството вътре в ХДС и в крайна сметка да доведе до падането на Мерц.