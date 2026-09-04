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Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.

Винсент Тановски

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Никола Вапцаров

Отново намерихме повод да се скараме за Никола Вапцаров. От 2023 г. е учредена награда за поезия на негово име, а тази година предстои първото ѝ връчване. Това не попречи на дежурните политикани да влязат в безсмисления спор кой е гениален поет на правилната страна на историята, кой е терорист. 

Всъщност спорът за Вапцаров казва повече за нас, отколкото за самия него, тъй като идеите и творчеството му отдавна са надживели политическите спорове около личността му. Тук не става дума за Вапцаров само. Ние безумно много обичаме да превръщаме миналото в бойно поле, сякаш от това зависи бъдещето ни.

Вижте още в завещанието на седмицата с Винсент Тановски:

Никола Вапцаров

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Завещание на седмицата: Хайде 37 г. след края на комунизма най-после да спрем да се хапем за Вапцаров, 3 март и т.н.