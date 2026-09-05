Мрежата скърца със зъби: Когато едри кучета нападат, кой е виновен?

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От “внимавайте с бойните” до “няма лоши породи, има лоши собственици”

Няколко инцидента с кучета отново разбуниха общественото мнение. В Стара Загора четиригодишно каракачанско куче е умъртвило 82-годишния си собственик в двора на частна вила. В Раднево полицаи застреляха питбул, който два пъти нападна стопанката си, а в Банско пуснат на свобода алабай уби домашен пудел, разхождан от младо момче.

Темата отново раздели мненията в социалните мрежи чия е вината - на кучето и породата или на стопанина.

Собственикът (на алабая - б.р.) в затвора. По бързата процедура. От такова безхаберие стават най-големите трагедии и трябва да има сериозни наказания!, пише Ана Милкова. Габриела Ангелова обаче пита: И с какво е виновно кучето, че собственикът му е идиот?! Куче и дете както си ги научиш.

Данаил Йотов призова бойните породи кучета трябва да се забранят за отглеждане в България!

А Иван Борисов смята, че това трябва да се счита като умишлено престъпление. Да пуснеш такова магаре свободно по улиците, агресивно, това си е престъпление...

Мариана Танева пише: Няма лоши породи, има лоши стопани, хората, които взимат да гледат животни, трябва да ги обичат и да се грижат за тях без издевателства.

За инцидента в Банско Милен Гамейски възразява: После ми кажете, че кучетата нямат по-големи права от хората. Ако момчето беше убило кучето, което го напада, трябваше да го арестуват. Но когато кучето нахапе някои и убие друго четириного, нищо не се случва.

За случая с нахапаната от собствения си питбул Димитрина Николова споделя: По-късно се разбра в какви мизерни условия го е гледала и постоянно го биела.

За казуса в Стара Загора Димитър Киров обяснява: Всеки знае, че каракачанско куче, кангалите, средноазиатски, кавказки... и всички овчарки от този вид са силно териториални и “пазят стадото”, понякога дори и от овчаря.

Пламен Петров иронизира: В едни по-мъжки времена, когато в ботуша на всеки мъж имаше нож, а на кръста пистолет, нямаше подобни инциденти!

Надежда Стоянова призовава, че трябва да се кастрират домашните любимци. Ние не знаем какво е било отношението на този възрастен човек. Но със сигурност, когато хормоните ги перат, стават опасни.