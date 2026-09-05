Само в "24 часа" на 5 септември: Денят, който ни отне познатия свят - съботен очерк

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само "24 часа" на 5 септември четете:

Денят, който ни отне познатия свят - съботен очерк

Орлин Горанов и Марги Хранова паднаха жертви на пестенето от чиновници

Иван Гарелов, когото гледат милиони – сред тях и онези, които управляват

Съединението ни дава летящ старт да настигнем другите държави на Балканите - интервю с историкът Александър Стоянов

Шпионски софтуери следят протестъри в Сърбия, а в Албания трият инстаграма

Сезонът на Менделсон: звездите полудяха по "да"– от Христо Пъдев, Весела Бабинова и футболистка №1 до Димитър Рачков и Виктория

Вижте първите страници на "24 часа" от 5 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.